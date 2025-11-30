$42.190.00
В Іраку відновили роботу газового родовища Хор-Мор після атаки дрона

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Родовище Хор-Мор у Курдистані відновило роботу після удару безпілотника, що спричинив масштабні відключення електроенергії. Постачання газу на електростанції відновлено о 2:00 неділі, стабілізувавши енергосистему регіону.

В Іраку відновили роботу газового родовища Хор-Мор після атаки дрона
Фото: Reuters

Газове родовище Хор-Мор у Курдистані знову запрацювало після кількох днів простою, спричиненого ударом безпілотника, що призвів до масштабних відключень електроенергії в регіоні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністерство електроенергетики курдського регіонального уряду повідомило, що постачання газу на електростанції відновлено о 2:00 неділі, повернувши роботу енергосистеми до стабільного режиму.

Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів29.11.25, 12:28 • 14944 перегляди

Атака дрона, який влучив в резервуар для зберігання, змусила оператора родовища Dana Gas тимчасово зупинити видобуток. Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за удар.

Це найбільший інцидент від липня, коли серія атак дронів по нафтових об’єктах скоротила видобуток у регіоні на 150 тисяч барелів на добу. Курдистан – автономний регіон Іраку із значними американськими інвестиціями в енергетику.

Підрив двох танкерів "тіньового флоту" рф: операцію провела Служба безпеки з дронами Sea Baby29.11.25, 13:19 • 7100 переглядiв

Степан Гафтко

