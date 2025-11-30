В Іраку відновили роботу газового родовища Хор-Мор після атаки дрона
Родовище Хор-Мор у Курдистані відновило роботу після удару безпілотника, що спричинив масштабні відключення електроенергії. Постачання газу на електростанції відновлено о 2:00 неділі, стабілізувавши енергосистему регіону.
Газове родовище Хор-Мор у Курдистані знову запрацювало після кількох днів простою, спричиненого ударом безпілотника, що призвів до масштабних відключень електроенергії в регіоні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Міністерство електроенергетики курдського регіонального уряду повідомило, що постачання газу на електростанції відновлено о 2:00 неділі, повернувши роботу енергосистеми до стабільного режиму.
Атака дрона, який влучив в резервуар для зберігання, змусила оператора родовища Dana Gas тимчасово зупинити видобуток. Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за удар.
Це найбільший інцидент від липня, коли серія атак дронів по нафтових об’єктах скоротила видобуток у регіоні на 150 тисяч барелів на добу. Курдистан – автономний регіон Іраку із значними американськими інвестиціями в енергетику.
