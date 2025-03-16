В Гренландии прошли массовые протесты против заявлений Трампа об аннексии острова

Жители Гренландии вышли на самые большие за всю историю страны протесты после неоднократных заявлений президента США Дональда Трампа о возможности аннексии острова США. Демонстрации прошли в нескольких городах, в частности в столице Нууке и Сисимиуте. Об этом сообщает Degens Nyheter, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, в субботу в столице Гренландии Нууке жители собираются на демонстрации против неоднократных заявлений Дональда Трампа о захвате острова.

Газета Berlingske оценивает протесты как одну из самых больших демонстраций за всю историю страны. В Нууке, население которого составляет чуть больше 19 000 человек, собралось около 1000 человек. По информации, демонстрационный марш проходит по городу и растягивается на несколько сотен метров.

Возглавил протест новоизбранный лидер партии "Демократы" Йенс-Фредерик Нильсен. К акции также присоединился действующий премьер-министр Гренландии Муте Б. Эгеде. Политики заявили, что поддержка местного населения является свидетельством единства страны в вопросе территориальной целостности.

Протесты стали ответом на недавние комментарии Дональда Трампа, который заявил, что считает присоединение Гренландии к США лишь вопросом времени. Его слова вызвали резкую реакцию не только в Гренландии, но и в Дании. Лидеры пяти ведущих гренландских партий обнародовали совместное заявление, осудив такие высказывания, а премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила поддержку автономному статусу острова.

Кроме оппонентов Трампа, в Нууке собрались и его сторонники, часть из которых носила кепки с надписью Make America Great Again. Из-за этого некоторые протестующие призвали оформлять плакаты на английском, чтобы избежать путаницы относительно цели демонстрации.

Напомним

Президент США Дональд Трамп считает, что аннексия Гренландии произойдет. Об этом он сказал во время встречи в Овальном кабинете с Генсеком НАТО Марком Рютте. Трамп снова подчеркнул стратегическое значение острова для США и пообещал обогащение народу Гренландии в случае присоединения.

Председатель Комитета обороны Дании Расмус Ярлов выразил возмущение на своей странице в Х из-за обсуждения между президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможности аннексии Гренландии