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Розмова Трампа і Рютте про анексію Гренландії: у Данії жорстко розкритикували президента США і генсека НАТО

Київ • УНН

 • 17364 перегляди

Голова Комітету оборони Данії Расмус Ярлов обурений обговоренням Трампом і Рютте анексії Гренландії. Він підкреслив, що це означатиме війну між двома країнами НАТО.

Розмова Трампа і Рютте про анексію Гренландії: у Данії жорстко розкритикували президента США і генсека НАТО

Голова Комітету оборони Данії Расмус Ярлов обурений через обговорення між президентом США Дональдом Трампом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливості анексії Гренландії. Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє УНН.

Деталі

Ярлов підкреслив, що ймовірна анексія Гренландії США означало б війну між двома країнами НАТО.

Ми не цінуємо Секретаря. Генерал НАТО так жартує з Трампом про Гренландію. Це означало б війну між двома країнами НАТО. Гренландія щойно проголосувала проти негайної незалежності від Данії і не хоче бути американською

- зазначив політик.

На питання одного з дописувачів, чи справді він наважується говорити від імені народу Гренландії, він відповів заперечно.

"Я не говорю за них. Я маю на увазі те, що вони говорять і як вони почуваються. Вони краще помруть, ніж стануть частиною США Трампа (або будь-яких інших США, якщо на те пішло)", - написав голова Комітету оборони Данії.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп вважає, що анексія Гренландії відбудеться. Про це він сказав під час зустрічі в Овальному кабінеті з Генсеком НАТО Марком Рютте. Трамп знову наголосив на стратегічному значенні острова для США і пообіцяв збагачення народу Гренландії у разі приєднання.

Незабаром виконувач обовʼязків глави уряду Гренландії Муте Егеде заявив, що ініціює зустріч лідерів партій острова після останньої заяви президента США Дональда Трампа про його можливу анексію. За його словами, реакція Гренландії не чергову заяву глави Білого дому має бути жорсткою.

У Гренландії на виборах перемогли прихильники поступового наближення незалежності12.03.25, 10:40 • 12627 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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