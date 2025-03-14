Разговор Трампа и Рютте об аннексии Гренландии: в Дании жестко раскритиковали президента США и генсека НАТО
Киев • УНН
Глава Комитета обороны Дании Расмус Ярлов возмущен обсуждением Трампом и Рютте аннексии Гренландии. Он подчеркнул, что это будет означать войну между двумя странами НАТО.
Глава Комитета обороны Дании Расмус Ярлов возмущен обсуждением между президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможности аннексии Гренландии. Об этом он написал в соцсети Х, сообщает УНН.
Детали
Ярлов подчеркнул, что вероятная аннексия Гренландии США означала бы войну между двумя странами НАТО.
Мы не ценим Секретаря. Генерал НАТО так шутит с Трампом о Гренландии. Это означало бы войну между двумя странами НАТО. Гренландия только что проголосовала против немедленной независимости от Дании и не хочет быть американской
На вопрос одного из пишущих, действительно ли он решается говорить от имени народа Гренландии, он ответил отрицательно.
"Я не говорю за них. Я имею в виду то, что они говорят и как они себя чувствуют. Они лучше умрут, чем станут частью США Трампа (или любых других США, если на то пошло)", - написал глава Комитета обороны Дании.
Напомним
Президент США Дональд Трамп считает, что аннексия Гренландии состоится. Об этом он сказал во время встречи в Овальном кабинете с Генсеком НАТО Марком Рютте. Трамп снова подчеркнул стратегическое значение острова для США и пообещал обогащение народу Гренландии в случае присоединения.
Вскоре исполняющий обязанности главы правительства Гренландии Муте Эгеде заявил, что инициирует встречу лидеров партий острова после последнего заявления президента США Дональда Трампа о его возможной аннексии. По его словам, реакция Гренландии на очередное заявление главы Белого дома должна быть жесткой.
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