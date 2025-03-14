Разговор Трампа и Рютте об аннексии Гренландии: в Дании жестко раскритиковали президента США и генсека НАТО

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17115 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32316 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66723 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216318 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124180 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392936 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311795 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214008 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244354 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255201 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
64%
Популярные новости

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133655 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15970 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 12671 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15433 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12935 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133698 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216318 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392936 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255087 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311795 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3840 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15466 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46923 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72390 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57452 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Разговор Трампа и Рютте об аннексии Гренландии: в Дании жестко раскритиковали президента США и генсека НАТО

Киев • УНН

 • 17364 просмотра

Глава Комитета обороны Дании Расмус Ярлов возмущен обсуждением Трампом и Рютте аннексии Гренландии. Он подчеркнул, что это будет означать войну между двумя странами НАТО.

Разговор Трампа и Рютте об аннексии Гренландии: в Дании жестко раскритиковали президента США и генсека НАТО

Глава Комитета обороны Дании Расмус Ярлов возмущен обсуждением между президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможности аннексии Гренландии. Об этом он написал в соцсети Х, сообщает УНН.

Детали

Ярлов подчеркнул, что вероятная аннексия Гренландии США означала бы войну между двумя странами НАТО.

Мы не ценим Секретаря. Генерал НАТО так шутит с Трампом о Гренландии. Это означало бы войну между двумя странами НАТО. Гренландия только что проголосовала против немедленной независимости от Дании и не хочет быть американской

- отметил политик.

На вопрос одного из пишущих, действительно ли он решается говорить от имени народа Гренландии, он ответил отрицательно.

"Я не говорю за них. Я имею в виду то, что они говорят и как они себя чувствуют. Они лучше умрут, чем станут частью США Трампа (или любых других США, если на то пошло)", - написал глава Комитета обороны Дании.

Напомним

Президент США Дональд Трамп считает, что аннексия Гренландии состоится. Об этом он сказал во время встречи в Овальном кабинете с Генсеком НАТО Марком Рютте. Трамп снова подчеркнул стратегическое значение острова для США и пообещал обогащение народу Гренландии в случае присоединения.

Вскоре исполняющий обязанности главы правительства Гренландии Муте Эгеде заявил, что инициирует встречу лидеров партий острова после последнего заявления президента США Дональда Трампа о его возможной аннексии. По его словам, реакция Гренландии на очередное заявление главы Белого дома должна быть жесткой.

В Гренландии на выборах победили сторонники постепенного приближения независимости12.03.25, 10:40 • 12627 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Гренландия
Марк Рютте
NATO
Дональд Трамп
Дания
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20