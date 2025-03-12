В Гренландии на выборах победили сторонники постепенного приближения независимости

Про-бизнес-оппозиционная партия Demokratit в Гренландии, выступающая за медленное приближение к независимости от Дании, победила на парламентских выборах во вторник, на которых доминировало обещание президента США Дональда Трампа взять под контроль остров, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Demokratatit набрала 29,9% голосов после подсчета всех бюллетеней, по сравнению с 9,1% в 2021 году, опережая оппозиционную партию Naleraq, выступающую за быструю независимость, с 24,5%.

После вступления в должность в январе Дональд Трамп пообещал сделать Гренландию - полуавтономную территорию Дании - частью Соединенных Штатов, заявив, что это жизненно важно для интересов безопасности США, идея, которую отвергает большинство гренландцев.

Огромный остров с населением всего 57 000 человек попал в геополитическую борьбу за доминирование в Арктике, где таяние льда делает его ресурсы более доступными и открывает новые пути судоходства. И россия, и Китай активизировали военную деятельность в регионе.

"Люди хотят перемен... Мы хотим, чтобы больше бизнеса финансировало наше благосостояние", - сказал Йенс-Фредерик Нильсен, лидер Demokratit и бывший министр промышленности и минералов.

"Мы не хотим независимости завтра, мы хотим хорошей основы", - сказал Нильсен журналистам в Нууке.

Теперь он проведет переговоры с другими партиями, чтобы попытаться сформировать правящую коалицию.

Правящая партия инуитов Ataqatigiit и ее партнер Siumut, которые также стремятся к медленному пути к независимости, вместе набрали 36% голосов, по сравнению с 66,1% в 2021 году.

"Мы уважаем результаты выборов", - заявил премьер-министр Муте Эгеде из инуитов Ataqatigiit в сообщении в Facebook, добавив, что он выслушает любые предложения на будущих коалиционных переговорах.

Голосование было продлено на полчаса на некоторых из 72 избирательных участков на арктическом острове, где около 40 500 человек имели право проголосовать, хотя окончательная явка была известна не сразу.

Дополнение

Гренландия является бывшей колонией Дании и является территорией с 1953 года. Она получила определенную автономию в 1979 году, когда был сформирован первый парламент, но Копенгаген все еще контролирует внешние дела, оборону и монетарную политику и предоставляет экономике чуть меньше 1 миллиарда долларов в год.

В 2009 году она получила право провозгласить полную независимость путем референдума, хотя она не сделала этого из-за опасений, что уровень жизни упадет без экономической поддержки Дании.

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