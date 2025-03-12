У Гренландії на виборах перемогли прихильники поступового наближення незалежності

Пробізнес-опозиційна партія Demokratit у Гренландії, яка виступає за повільне наближення до незалежності від Данії, перемогла на парламентських виборах у вівторок, на яких домінувала обіцянка президента США Дональда Трампа взяти під контроль острів, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Demokratatit набрала 29,9% голосів після підрахунку всіх бюлетенів, порівняно з 9,1% у 2021 році, випереджаючи опозиційну партію Naleraq, яка виступає за швидку незалежність, з 24,5%.

Після вступу на посаду в січні Дональд Трамп пообіцяв зробити Гренландію - напівавтономну територію Данії - частиною Сполучених Штатів, заявивши, що це життєво важливо для інтересів безпеки США, ідея, яку відкидає більшість гренландців.

Величезний острів із населенням лише 57 000 осіб потрапив у геополітичну боротьбу за домінування в Арктиці, де танення льоду робить його ресурси доступнішими та відкриває нові шляхи судноплавства. І росія, і Китай активізували військову діяльність у регіоні.

"Люди хочуть змін... Ми хочемо, щоб більше бізнесу фінансувало наш добробут", - сказав Єнс-Фредерік Нільсен, лідер Demokratit і колишній міністр промисловості та мінералів.

"Ми не хочемо незалежності завтра, ми хочемо хорошої основи", - сказав Нільсен журналістам у Нууку.

Тепер він проведе переговори з іншими партіями, щоб спробувати сформувати правлячу коаліцію.

Правляча партія інуїтів Ataqatigiit та її партнер Siumut, які також прагнуть повільного шляху до незалежності, разом набрали 36% голосів, порівняно з 66,1% у 2021 році.

"Ми поважаємо результати виборів", - заявив прем'єр-міністр Муте Егеде з інуїтів Ataqatigiit у дописі у Facebook, додавши, що він вислухає будь-які пропозиції на майбутніх коаліційних переговорах.

Голосування було подовжено на пів години на деяких із 72 виборчих дільниць на арктичному острові, де близько 40 500 людей мали право проголосувати, хоча остаточна явка була відома не відразу.

Доповнення

Гренландія є колишньою колонією Данії та є територією з 1953 року. Вона отримала певну автономію в 1979 році, коли було сформовано перший парламент, але Копенгаген все ще контролює зовнішні справи, оборону та монетарну політику та надає економіці трохи менше ніж 1 мільярд доларів на рік.

У 2009 році вона отримала право проголосити повну незалежність шляхом референдуму, хоча вона не зробила цього через побоювання, що рівень життя впаде без економічної підтримки Данії.

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