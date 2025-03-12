У Гренландії на виборах перемогли прихильники поступового наближення незалежності

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34602 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 56643 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 59384 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 63933 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 75459 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 60469 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 58647 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 125827 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82758 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 231385 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.1м/с
71%
Популярнi новини

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 13458 перегляди

Суд залишив під вартою екскомандира бригади "Анна Київська" Рюмшина, але знову зменшив розмір застави

9 квітня, 16:27 • 12727 перегляди

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 11908 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 14556 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 24559 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 94207 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 125826 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 231382 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 407421 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 399199 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 14640 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23432 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24258 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26172 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76527 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

У Гренландії на виборах перемогли прихильники поступового наближення незалежності

Київ • УНН

 • 12627 перегляди

На виборах у Гренландії перемогла партія Demokratit, яка виступає за поступове наближення до незалежності від Данії. Це сталося на тлі інтересу США до острова.

У Гренландії на виборах перемогли прихильники поступового наближення незалежності

Пробізнес-опозиційна партія Demokratit у Гренландії, яка виступає за повільне наближення до незалежності від Данії, перемогла на парламентських виборах у вівторок, на яких домінувала обіцянка президента США Дональда Трампа взяти під контроль острів, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Demokratatit набрала 29,9% голосів після підрахунку всіх бюлетенів, порівняно з 9,1% у 2021 році, випереджаючи опозиційну партію Naleraq, яка виступає за швидку незалежність, з 24,5%.

Після вступу на посаду в січні Дональд Трамп пообіцяв зробити Гренландію - напівавтономну територію Данії - частиною Сполучених Штатів, заявивши, що це життєво важливо для інтересів безпеки США, ідея, яку відкидає більшість гренландців.

Величезний острів із населенням лише 57 000 осіб потрапив у геополітичну боротьбу за домінування в Арктиці, де танення льоду робить його ресурси доступнішими та відкриває нові шляхи судноплавства. І росія, і Китай активізували військову діяльність у регіоні.

"Люди хочуть змін... Ми хочемо, щоб більше бізнесу фінансувало наш добробут", - сказав Єнс-Фредерік Нільсен, лідер Demokratit і колишній міністр промисловості та мінералів.

"Ми не хочемо незалежності завтра, ми хочемо хорошої основи", - сказав Нільсен журналістам у Нууку.

Тепер він проведе переговори з іншими партіями, щоб спробувати сформувати правлячу коаліцію.

Правляча партія інуїтів Ataqatigiit та її партнер Siumut, які також прагнуть повільного шляху до незалежності, разом набрали 36% голосів, порівняно з 66,1% у 2021 році.

"Ми поважаємо результати виборів", - заявив прем'єр-міністр Муте Егеде з інуїтів Ataqatigiit у дописі у Facebook, додавши, що він вислухає будь-які пропозиції на майбутніх коаліційних переговорах.

Голосування було подовжено на пів години на деяких із 72 виборчих дільниць на арктичному острові, де близько 40 500 людей мали право проголосувати, хоча остаточна явка була відома не відразу.

Доповнення

Гренландія є колишньою колонією Данії та є територією з 1953 року. Вона отримала певну автономію в 1979 році, коли було сформовано перший парламент, але Копенгаген все ще контролює зовнішні справи, оборону та монетарну політику та надає економіці трохи менше ніж 1 мільярд доларів на рік.

У 2009 році вона отримала право проголосити повну незалежність шляхом референдуму, хоча вона не зробила цього через побоювання, що рівень життя впаде без економічної підтримки Данії.

"Ми готові збагатити вас": Трамп обіцяє Гренландії "золоті гори" в разі приєднання до США10.03.25, 07:21 • 22324 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Ґренландія
Дональд Трамп
Данія
Китай
Сполучені Штати
Facebook
Brent
$65.34
Bitcoin
$82,344.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,113.64
Ethereum
$1,646.46