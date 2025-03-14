"Досить вже": глава уряду Гренландії скликає лідерів партій через заяву Трампа про анексію
Київ • УНН
В.о. глави уряду Гренландії скликає зустріч лідерів партій через слова Трампа про можливу анексію острова. Він засудив зневажливу поведінку президента США та закликав до жорсткої реакції.
Виконувач обовʼязків глави уряду Гренландії Муте Егеде ініціює зустріч лідерів партій острова після останньої заяви президента США Дональда Трампа про його можливу анексію. Про це він повідомив у Facebook, інформує УНН.
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За словами Егеде, він не згоден зі спробою американського президента "вторгнутися в нашу країну".
Оскільки це не можна ігнорувати, хоча я вважаю своїм обов’язком як прем’єр-міністра поважати результати виборів, я вирішив зустрітися з лідерами партій якнайшвидше
Він підкреслив, що реакція Гренландії не чергову заяву глави Білого дому має бути жорсткою.
"Зневажливу поведінку Трампа слід засудити суворіше, ніж ми разом робили в минулому. Досить вже", - резюмував Егеде.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп вважає, що анексія Гренландії відбудеться. Про це він сказав під час зустрічі в Овальному кабінеті з Генсеком НАТО Марком Рютте. Трамп знову наголосив на стратегічному значенні острова для США і пообіцяв збагачення народу Гренландії у разі приєднання.
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