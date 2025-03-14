"Хватит уже": глава правительства Гренландии созывает лидеров партий из-за заявления Трампа об аннексии
Киев • УНН
И.о. главы правительства Гренландии созывает встречу лидеров партий из-за слов Трампа о возможной аннексии острова. Он осудил пренебрежительное поведение президента США и призвал к жесткой реакции.
Исполняющий обязанности главы правительства Гренландии Муте Эгеде инициирует встречу лидеров партий острова после последнего заявления президента США Дональда Трампа о его возможной аннексии. Об этом он сообщил в Facebook, информирует УНН.
Детали
По словам Эгеде, он не согласен с попыткой американского президента "вторгнуться в нашу страну".
Поскольку это нельзя игнорировать, хотя я считаю своим долгом как премьер-министра уважать результаты выборов, я решил встретиться с лидерами партий как можно быстрее
Он подчеркнул, что реакция Гренландии на очередное заявление главы Белого дома должна быть жесткой.
"Презрительное поведение Трампа следует осудить строже, чем мы вместе делали в прошлом. Хватит уже", - резюмировал Эгеде.
Напомним
Президент США Дональд Трамп считает, что аннексия Гренландии произойдет. Об этом он сказал во время встречи в Овальном кабинете с Генсеком НАТО Марком Рютте. Трамп снова подчеркнул стратегическое значение острова для США и пообещал обогащение народу Гренландии в случае присоединения.
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