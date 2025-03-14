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"Хватит уже": глава правительства Гренландии созывает лидеров партий из-за заявления Трампа об аннексии

Киев • УНН

 • 19013 просмотра

И.о. главы правительства Гренландии созывает встречу лидеров партий из-за слов Трампа о возможной аннексии острова. Он осудил пренебрежительное поведение президента США и призвал к жесткой реакции.

"Хватит уже": глава правительства Гренландии созывает лидеров партий из-за заявления Трампа об аннексии

Исполняющий обязанности главы правительства Гренландии Муте Эгеде инициирует встречу лидеров партий острова после последнего заявления президента США Дональда Трампа о его возможной аннексии. Об этом он сообщил в Facebook, информирует УНН.

Детали

По словам Эгеде, он не согласен с попыткой американского президента "вторгнуться в нашу страну".

Поскольку это нельзя игнорировать, хотя я считаю своим долгом как премьер-министра уважать результаты выборов, я решил встретиться с лидерами партий как можно быстрее

- написал и. о. главы правительства Гренландии.

Он подчеркнул, что реакция Гренландии на очередное заявление главы Белого дома должна быть жесткой.

"Презрительное поведение Трампа следует осудить строже, чем мы вместе делали в прошлом. Хватит уже", - резюмировал Эгеде.

Напомним

Президент США Дональд Трамп считает, что аннексия Гренландии произойдет. Об этом он сказал во время встречи в Овальном кабинете с Генсеком НАТО Марком Рютте. Трамп снова подчеркнул стратегическое значение острова для США и пообещал обогащение народу Гренландии в случае присоединения.

В Гренландии на выборах победили сторонники постепенного приближения независимости12.03.25, 10:40 • 12627 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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