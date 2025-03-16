У Гренландії пройшли масові протести проти заяв Трампа про анексію острова

Жителі Гренландії вийшли на найбільші за всю історію країни протести після неодноразових заяв президента США Дональда Трампа про можливість анексії острова США. Демонстрації відбулися в кількох містах, зокрема в столиці Нууку та Сісіміуті. Про це повідомляє Degens Nyheter, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, у суботу в столиці Гренландії Нууке жителі збираються на демонстрації проти неодноразових заяв Дональда Трампа про захоплення острова.

Газета Berlingske оцінює протести як одну з найбільших демонстрацій за всю історію країни. У Нууку, населення якого становить трохи більше ніж 19 000 осіб, зібралося близько 1000 осіб. За інформацією, демонстраційний марш проходить містом і розтягується на кілька сотень метрів.

Очолив протест новообраний лідер партії "Демократи" Єнс-Фредерік Нільсен. До акції також приєднався чинний прем’єр-міністр Гренландії Муте Б. Егеде. Політики заявили, що підтримка місцевого населення є свідченням єдності країни в питанні територіальної цілісності.

Протести стали відповіддю на недавні коментарі Дональда Трампа, який заявив, що вважає приєднання Гренландії до США лише питанням часу. Його слова викликали різку реакцію не лише в Гренландії, а й у Данії. Лідери п’яти провідних гренландських партій оприлюднили спільну заяву, засудивши такі висловлювання, а прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила підтримку автономному статусу острова.

Окрім опонентів Трампа, в Нууку зібралися й його прихильники, частина з яких носила кепки з написом Make America Great Again. Через це деякі протестувальники закликали оформлювати плакати англійською, щоб уникнути плутанини щодо мети демонстрації.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп вважає, що анексія Гренландії відбудеться. Про це він сказав під час зустрічі в Овальному кабінеті з Генсеком НАТО Марком Рютте. Трамп знову наголосив на стратегічному значенні острова для США і пообіцяв збагачення народу Гренландії у разі приєднання.

Голова Комітету оборони Данії Расмус Ярлов висловив обурення на своїй сторінці в Х через обговорення між президентом США Дональдом Трампом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливості анексії Гренландії