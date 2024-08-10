Управляемое ХАМАС правительство сектора Газа заявило в субботу об израильском авиаударе по школьному комплексу в секторе Газа, в котором проживали перемещенные семьи, и что убито около 100 человек, тогда как израильские военные заявили, что они нацелились на боевиков ХАМАС там и поставили под сомнение количество погибших, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, пресс-служба ХАМАС заявила в своем заявлении, что удары были нанесены, когда люди, которые укрылись в школе, совершали утренние молитвы, что привело к многочисленным жертвам. "На данный момент насчитывается более 93 мучеников, в том числе 11 детей и шесть женщин. Есть неизвестные останки", - сказал представитель Палестинской гражданской обороны Махмуд Бассал на телевизионной пресс-конференции.

По его словам, в комплексе укрылись около 6000 человек. Министерство здравоохранения Газы сразу не предоставило данных о потерях. Иззат Эль-Решик, член политического офиса ХАМАС, сказал в своём заявлении, что среди погибших не было "ни одного бойца".

В заявлении израильские военные заявили, что количество погибших было завышено. В нем говорится о том, что на месте действовало около 20 боевиков ХАМАС и "Исламского джихада". "Комплекс и мечеть, которая была поражена в нем, служили активным военным объектом ХАМАС и "Исламского джихада", - сказал подполковник Надав Шошани на X.

"Согласно первоначальному обзору, цифры, опубликованные правительственным информационным бюро ХАМАС в Газе, не совпадают с информацией, имеющейся у Армии обороны Израиля, точным количеством использованных боеприпасов и точностью удара", - сказал Шошани.

Один из военных чиновников сказал, что часть мечети, которая подверглась удару, была мужской зоной, где не было ни женщин, ни детей. "Это было подтверждено разведкой, и удар был нанесён с использованием трёх небольших, точных боеприпасов, которые не могут нанести такого масштаба ущерб, о котором сообщают палестинцы", - сказал чиновник.

Израиль утверждает, что группы палестинских боевиков закрепились среди гражданского населения Газы, действуя из школ, больниц и обозначенных гуманитарных зон, что ХАМАС и его союзники отрицают.

Новый раунд переговоров о прекращении огня

Египет, Катар и Саудовская Аравия осудили удар, нанесенный в то время, когда посредники пытались возобновить переговоры о прекращении огня. Высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри сказал, что удар должен стать поворотным моментом в их усилиях.

Египет, США и Катар запланировали новый раунд переговоров о прекращении огня на четверг, на фоне того, как растут опасения относительно более масштабного конфликта с участием Ирана и его ливанского союзника "Хезболлы".

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, который заявил, что не прекратит войну, пока ХАМАС не перестанет угрожать израильтянам, сообщил, что делегация будет отправлена на переговоры 15 августа.

Ізраїль погодився відновити переговори про перемир'я в Газі: відбудуться 15 серпня

Представитель ХАМАС сообщил Reuters, что группа изучает новое предложение о переговорах, но не стал вдаваться в подробности.

Дополнение

Израиль начал наступление на Газу после того, как боевики ХАМАС ворвались на юг Израиля 7 октября, убив 1200 человек, в основном мирных жителей, и захватив более 250 заложников, согласно израильским подсчетам.

С тех пор во время израильского наступления в Газе, согласно данным палестинского министерства здравоохранения, которое не делает различий между комбатантами и мирными жителями, погибло около 40 000 палестинцев.