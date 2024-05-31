В Донецкой области россияне обстреляли населенные пункты 7 раз, в Пивничном КАБом повредили объект инфраструктуры

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
volnovakhaВолноваха
chasiv-yarЧасов Яр
kurakhoveКурахово
bakhmutБахмут
kramatorskКраматорск
donetskДонецк
Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  100049 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  127027 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  123482 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
  •  166975 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  111460 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  157448 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  88551 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
30 мая 2024, 05:43  •  92375 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  116201 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  121129 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Новости по теме
В Донецкой области россияне обстреляли населенные пункты 7 раз, в Пивничном КАБом повредили объект инфраструктуры

В Донецкой области россияне обстреляли населенные пункты 7 раз, в Пивничном КАБом повредили объект инфраструктуры

  •  15555 просмотра
Кузин об итогах эпидсезона в Украине: заболеваемость COVID-19 протекала тяжело и тенденция сохраняется

Кузин об итогах эпидсезона в Украине: заболеваемость COVID-19 протекала тяжело и тенденция сохраняется

  •  13216 просмотра
Tesla готовит условия для запуска в Китае своего программного обеспечения FSD

Tesla готовит условия для запуска в Китае своего программного обеспечения FSD

  •  11940 просмотра
Помогала войскам рф захватить Авдеевку: задержана российская информаторша

Помогала войскам рф захватить Авдеевку: задержана российская информаторша

  •  12874 просмотра
Допустил присвоение бухгалтером 4 млн гривен выплат бойцов: в Одесской области подозрение получил чиновник воинской части

Допустил присвоение бухгалтером 4 млн гривен выплат бойцов: в Одесской области подозрение получил чиновник воинской части

  •  10920 просмотра
Из-за атаки рф в Киеве и непогоды в двух областях есть обесточивания, по Украине пока без ограничений - Минэнерго

Из-за атаки рф в Киеве и непогоды в двух областях есть обесточивания, по Украине пока без ограничений - Минэнерго

  •  13503 просмотра
"Украинская песня года", учрежденная Михаилом Поплавским, отметила 20-летие

"Украинская песня года", учрежденная Михаилом Поплавским, отметила 20-летие

  •  9432 просмотра
Вывозил животных: во время вражеского удара КАБом по Волчанску получил ранения волонтер из Швейцарии

Вывозил животных: во время вражеского удара КАБом по Волчанску получил ранения волонтер из Швейцарии

  •  13483 просмотра
Российские оккупанты 21 раз обстреляли пограничье Черниговской и Сумской областей: 75 взрывов

Российские оккупанты 21 раз обстреляли пограничье Черниговской и Сумской областей: 75 взрывов

  •  12960 просмотра
Китай не присоединится к швейцарской мирной конференции по Украине - Reuters

Китай не присоединится к швейцарской мирной конференции по Украине - Reuters

  •  16230 просмотра

Популярные

В столице прогремели взрывы

В столице прогремели взрывы

  •  117621 просмотра
В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога

В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога

  •  116937 просмотра
Столтенберг намерен призвать союзников выделять ежегодно 40 миллиардов евро на военную помощь Украине

Столтенберг намерен призвать союзников выделять ежегодно 40 миллиардов евро на военную помощь Украине

  •  115766 просмотра
Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие

Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие

  •  114963 просмотра
В Киевской области работает противовоздушная оборона

В Киевской области работает противовоздушная оборона

  •  105559 просмотра

Публикации

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

  •  104001 просмотра
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

  •  166975 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  157561 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

30 мая 2024, 08:04  •  157448 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  161509 просмотра

В Донецкой области россияне обстреляли населенные пункты 7 раз, в Пивничном КАБом повредили объект инфраструктуры

В Донецкой области российские войска за один день 7 раз обстреляли населенные пункты, повредив жилые дома и инфраструктуру, ранив 3 человека.

Война •   •  15555 просмотра
В Донецкой области россияне обстреляли населенные пункты 7 раз, в Пивничном КАБом повредили объект инфраструктуры

Кузин об итогах эпидсезона в Украине: заболеваемость COVID-19 протекала тяжело и тенденция сохраняется

В течение эпидемического сезона зарегистрировано около 5 млн случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, и в том числе COVID-19. в среднем это на 13% меньше чем в среднем по Украине за аналогичный эпидемический сезон.

COVID-19 •   •  13216 просмотра
Кузин об итогах эпидсезона в Украине: заболеваемость COVID-19 протекала тяжело и тенденция сохраняется

Tesla готовит условия для запуска в Китае своего программного обеспечения FSD

Tesla инициировала процедуры в Китае для регистрации своего программного обеспечения «полного автономного вождения " (FSD), которое позволит тестировать его на дорогах общего пользования перед развертыванием для клиентов.

Новости Мира •   •  11940 просмотра
Tesla готовит условия для запуска в Китае своего программного обеспечения FSD

Помогала войскам рф захватить Авдеевку: задержана российская информаторша

Служба безопасности задержала российскую информаторшу, которая шпионила за украинскими силами обороны во время боев за Авдеевку, предоставляя разведданные войскам рф.

Война •   •  12874 просмотра
Помогала войскам рф захватить Авдеевку: задержана российская информаторша

Допустил присвоение бухгалтером 4 млн гривен выплат бойцов: в Одесской области подозрение получил чиновник воинской части

Должностное лицо воинской части в Одесской области разрешило бухгалтеру незаконно перевести на свой банковский счет более 4 миллионов гривен, предназначенных для выплат бойцам.

Криминал и ЧП •   •  10920 просмотра
Допустил присвоение бухгалтером 4 млн гривен выплат бойцов: в Одесской области подозрение получил чиновник воинской части

Из-за атаки рф в Киеве и непогоды в двух областях есть обесточивания, по Украине пока без ограничений - Минэнерго

Из-за вражеской атаки в Киеве около 600 абонентов остались без электричества, а непогода привела к отключению электроэнергии в более чем 60 населенных пунктах Хмельницкой и Закарпатской областей, затронув около 6800 абонентов.

Общество •   •  13503 просмотра
Из-за атаки рф в Киеве и непогоды в двух областях есть обесточивания, по Украине пока без ограничений - Минэнерго

"Украинская песня года", учрежденная Михаилом Поплавским, отметила 20-летие

Национальная музыкальная премия "Украинская песня года", основанная Михаилом Поплавским, отметила свое 20-летие, продемонстрировав историю и развитие легендарного проекта, который продвигает украинское музыкальное и песенное творчество, открывает новых талантливых исполнителей и сохраняет культурную идентичность нации с помощью музыки.

Культура •   •  9432 просмотра
"Украинская песня года", учрежденная Михаилом Поплавским, отметила 20-летие

Вывозил животных: во время вражеского удара КАБом по Волчанску получил ранения волонтер из Швейцарии

Волонтер из Швейцарии был ранен во время российского удара по Волчанску Харьковской области. Всего в результате российских обстрелов за минувшие сутки на Харьковщине один человек погиб и еще пятеро получили ранения.

Война •   •  13483 просмотра
Вывозил животных: во время вражеского удара КАБом по Волчанску получил ранения волонтер из Швейцарии

Российские оккупанты 21 раз обстреляли пограничье Черниговской и Сумской областей: 75 взрывов

Российские оккупанты 21 раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, в результате чего произошло 75 взрывов из различного оружия.

Война •   •  12960 просмотра
Российские оккупанты 21 раз обстреляли пограничье Черниговской и Сумской областей: 75 взрывов

Китай не присоединится к швейцарской мирной конференции по Украине - Reuters

Китай подтвердил, что не будет присутствовать на мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии в следующем месяце, со ссылкой на четыре источника, которые непосредственно знакомы с этим вопросом, сообщает Reuters.

Война •   •  16230 просмотра
Китай не присоединится к швейцарской мирной конференции по Украине - Reuters