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В Донецкой области россияне обстреляли населенные пункты 7 раз, в Пивничном КАБом повредили объект инфраструктуры
В Донецкой области российские войска за один день 7 раз обстреляли населенные пункты, повредив жилые дома и инфраструктуру, ранив 3 человека.
Кузин об итогах эпидсезона в Украине: заболеваемость COVID-19 протекала тяжело и тенденция сохраняется
В течение эпидемического сезона зарегистрировано около 5 млн случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, и в том числе COVID-19. в среднем это на 13% меньше чем в среднем по Украине за аналогичный эпидемический сезон.
Tesla готовит условия для запуска в Китае своего программного обеспечения FSD
Tesla инициировала процедуры в Китае для регистрации своего программного обеспечения «полного автономного вождения " (FSD), которое позволит тестировать его на дорогах общего пользования перед развертыванием для клиентов.
Помогала войскам рф захватить Авдеевку: задержана российская информаторша
Служба безопасности задержала российскую информаторшу, которая шпионила за украинскими силами обороны во время боев за Авдеевку, предоставляя разведданные войскам рф.
Допустил присвоение бухгалтером 4 млн гривен выплат бойцов: в Одесской области подозрение получил чиновник воинской части
Должностное лицо воинской части в Одесской области разрешило бухгалтеру незаконно перевести на свой банковский счет более 4 миллионов гривен, предназначенных для выплат бойцам.
Из-за атаки рф в Киеве и непогоды в двух областях есть обесточивания, по Украине пока без ограничений - Минэнерго
Из-за вражеской атаки в Киеве около 600 абонентов остались без электричества, а непогода привела к отключению электроэнергии в более чем 60 населенных пунктах Хмельницкой и Закарпатской областей, затронув около 6800 абонентов.
"Украинская песня года", учрежденная Михаилом Поплавским, отметила 20-летие
Национальная музыкальная премия "Украинская песня года", основанная Михаилом Поплавским, отметила свое 20-летие, продемонстрировав историю и развитие легендарного проекта, который продвигает украинское музыкальное и песенное творчество, открывает новых талантливых исполнителей и сохраняет культурную идентичность нации с помощью музыки.
Вывозил животных: во время вражеского удара КАБом по Волчанску получил ранения волонтер из Швейцарии
Волонтер из Швейцарии был ранен во время российского удара по Волчанску Харьковской области. Всего в результате российских обстрелов за минувшие сутки на Харьковщине один человек погиб и еще пятеро получили ранения.
Российские оккупанты 21 раз обстреляли пограничье Черниговской и Сумской областей: 75 взрывов
Российские оккупанты 21 раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, в результате чего произошло 75 взрывов из различного оружия.
Китай не присоединится к швейцарской мирной конференции по Украине - Reuters
Китай подтвердил, что не будет присутствовать на мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии в следующем месяце, со ссылкой на четыре источника, которые непосредственно знакомы с этим вопросом, сообщает Reuters.