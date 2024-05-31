В Донецкой области россияне обстреляли населенные пункты 7 раз, в Пивничном КАБом повредили объект инфраструктуры

В Донецкой области российские войска за минувшие сутки 7 раз обстреляли населенные пункты, ранив 3 человека, повредив жилые дома, а также инфраструктурный объект, ударив по Северному КАБом, сообщил в пятницу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 155 человек, в том числе 24 ребенка - написал Филашкин в Telegram.

По его словам, враг обстрелял четыре района:

Волновахский район. В Богоявленке Угледарской громады повреждено агропредприятие.

Покровский район. В Красногоровке ранены 2 человека. В Кураховке повреждены 2 дома, обстреляны окрестности Курахово. В Воздвиженке Гродовской громады разрушен дом. В Новогродовке поврежден дом.

Краматорский район. В Торском Лиманской громаде разрушено здание. Под огнем окрестности Константиновской громады.

Бахмутский район. росияне сбросили КАБ-250 на Пивничное Торецкой громады: ранен 1 человек, повреждены 66 домов и инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки и 5 частных домов. Еще 1 дом поврежден в Серебрянке Северской громады.

Враг впервые атаковал Донетчину 10 КАБами в течение суток-Филашкин