На Донеччині росіяни обстріляли населені пункти 7 разів, у Північному КАБом пошкодили об'єкт інфраструктури
Київ • УНН
У Донецькій області російські війська за один день 7 разів обстріляли населені пункти, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру, поранивши 3 людини.
У Донецькій області російські війська за минулу добу 7 разів обстріляли населені пункти, поранивши 3 людини, пошкодивши житлові будинки, а також інфраструктурний об'єкт, вдаривши по Північному КАБом, повідомив у п'ятницю голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 155 людей, у тому числі 24 дитини
З його слів, ворог обстріляв чотири райони:
- Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено агропідприємство.
- Покровський район. У Красногорівці поранено 2 людини. У Курахівці пошкоджено 2 будинки, обстріляні околиці Курахового. У Воздвиженці Гродівської громади зруйновано будинок. У Новогродівці пошкоджено будинок.
- Краматорський район. У Торському Лиманської громади зруйновано будівлю. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.
- Бахмутський район. Росіяни скинули КАБ-250 на Північне Торецької громади: поранено 1 людину, пошкоджено 66 будинків та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки і 5 приватних будинків. Ще 1 будинок пошкоджено у Серебрянці Сіверської громади.
Ворог вперше атакував Донеччину 10 КАБами впродовж доби – Філашкін29.05.24, 15:56 • 19474 перегляди