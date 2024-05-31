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На Донеччині росіяни обстріляли населені пункти 7 разів, у Північному КАБом пошкодили об'єкт інфраструктури

На Донеччині росіяни обстріляли населені пункти 7 разів, у Північному КАБом пошкодили об'єкт інфраструктури

Київ • УНН

 • 59272 перегляди

У Донецькій області російські війська за один день 7 разів обстріляли населені пункти, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру, поранивши 3 людини.

У Донецькій області російські війська за минулу добу 7 разів обстріляли населені пункти, поранивши 3 людини, пошкодивши житлові будинки, а також інфраструктурний об'єкт, вдаривши по Північному КАБом, повідомив у п'ятницю голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 155 людей, у тому числі 24 дитини

- написав Філашкін у Telegram.

З його слів, ворог обстріляв чотири райони:

  • Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено агропідприємство. 
  • Покровський район. У Красногорівці поранено 2 людини. У Курахівці пошкоджено 2 будинки, обстріляні околиці Курахового. У Воздвиженці Гродівської громади зруйновано будинок. У Новогродівці пошкоджено будинок. 
  • Краматорський район. У Торському Лиманської громади зруйновано будівлю. Під вогнем околиці Костянтинівської громади. 
  • Бахмутський район. Росіяни скинули КАБ-250 на Північне Торецької громади: поранено 1 людину, пошкоджено 66 будинків та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки і 5 приватних будинків. Ще 1 будинок пошкоджено у Серебрянці Сіверської громади.

Ворог вперше атакував Донеччину 10 КАБами впродовж доби – Філашкін29.05.24, 15:56 • 19474 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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