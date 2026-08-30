В Донецкой области из-за ударов рф погибли два человека, среди них ребёнок, ещё четверо ранены

Два человека, среди них 13-летний мальчик, погибли в результате российских ударов по Донецкой области, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, пишет УНН.

По его словам, утром российские войска атаковали авиабомбами Билбасовку Славянской общины: "В результате удара погибли 2 человека, в том числе 13-летний мальчик; еще 2 человека получили ранения. В поселке разрушены 2 частных дома и 17 повреждены. Еще 2 человека получили ранения сегодня в самом Славянске".

Глава Донецкой ОВА призвал родителей, чьи дети до сих пор остаются в Донецкой области, как можно скорее эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Дети не могут принять такое решение самостоятельно — это должны сделать взрослые