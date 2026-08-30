На Донеччині через удари рф загинули двоє людей, серед них дитина, ще четверо поранені
Київ • УНН
Російські удари по Билбасівці та Слов’янську вбили двох людей, зокрема 13-річного хлопчика, і поранили ще чотирьох.
Двоє людей, серед них 13-річний хлопчик, загинули внаслідок російських ударів по Донецькій області, ще четверо дістали поранень. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, пише УНН.
Деталі
За його словами, вранці російські війська атакували авіабомбами Билбасівку Слов'янської громади: "Внаслідок удару загинули 2 людини, у тому числі 13-річний хлопчик; ще 2 людини отримали поранення. У селищі зруйновано 2 приватні будинки і 17 пошкоджено. Ще 2 людини поранені сьогодні у самому Слов'янську".
Очільник Донецької ОВА закликав батьків, чиї діти досі залишаються на Донеччині, якомога швидше евакуюватися до більш безпечних регіонів України.
Діти не можуть ухвалити таке рішення самостійно – це мають зробити дорослі
Восени потрібно довести рівень збиття дронів рф вище 90% - Зеленський30.08.26, 19:18 • 2484 перегляди