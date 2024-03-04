В Донецкой области 1900 абонентов без газоснабжения, специалисты облгаза восстанавливают газопровод

Оперативную ликвидацию последствий обстрела армии рф в Покровске - устранение пожара, сварочные работы, восстановление газопровода - планируется полноценно завершить в течение этих суток.

Об этом передает УНН с ссылкой на главу Донецкой облгосадминистрации Вадима Филашкина.

В Покровске ликвидируют последствия вчерашнего обстрела - продолжаются ремонтные работы на газопроводе. - говорится в сообщении.

Контекст

За прошедшие сутки, из-за обстрела оккупантов была повреждена подземная газовая труба. Вследствие этого начался пожар на газопроводе, - в соответствии с этим около 1900 абонентов осталось без газоснабжения.

По данным начальника областной военной администрации последствия обстрела оперативно ликвидируют специалисты облгаза.

(Бригады Донецкоблгаза) устранили пожар и сейчас проводят сварочные работы для восстановления газопровода. - информирует Вадим Филашкин.

По официальной информации ремонтные работы на газопроводе планируется завершить сегодня.

Напомним,

Шестеро гражданских получили ранения в результате ракетного обстрела в Покровском районе Донецкой области, еще один человек был ранен после того, как россияне выпустили ракету "Искандер-М".

В Донецкой области из-за ремонтных работ на магистральном водопроводе ограничили подачу воды для Краматорска, Славянска, Дружковки и Константиновки.