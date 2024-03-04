В Донецкой области 1900 абонентов без газоснабжения, специалисты облгаза восстанавливают газопровод
Киев • УНН
В Покровске продолжаются ремонтные работы по восстановлению газопровода, который был поврежден российскими обстрелами, в результате чего около 1900 потребителей остались без газа.
Оперативную ликвидацию последствий обстрела армии рф в Покровске - устранение пожара, сварочные работы, восстановление газопровода - планируется полноценно завершить в течение этих суток.
Об этом передает УНН с ссылкой на главу Донецкой облгосадминистрации Вадима Филашкина.
В Покровске ликвидируют последствия вчерашнего обстрела - продолжаются ремонтные работы на газопроводе.
Контекст
За прошедшие сутки, из-за обстрела оккупантов была повреждена подземная газовая труба. Вследствие этого начался пожар на газопроводе, - в соответствии с этим около 1900 абонентов осталось без газоснабжения.
По данным начальника областной военной администрации последствия обстрела оперативно ликвидируют специалисты облгаза.
(Бригады Донецкоблгаза) устранили пожар и сейчас проводят сварочные работы для восстановления газопровода.
По официальной информации ремонтные работы на газопроводе планируется завершить сегодня.
Напомним,
Шестеро гражданских получили ранения в результате ракетного обстрела в Покровском районе Донецкой области, еще один человек был ранен после того, как россияне выпустили ракету "Искандер-М".
В Донецкой области из-за ремонтных работ на магистральном водопроводе ограничили подачу воды для Краматорска, Славянска, Дружковки и Константиновки.
В Донецкой области 1900 абонентов без газоснабжения, специалисты облгаза восстанавливают газопровод
В Покровске продолжаются ремонтные работы по восстановлению газопровода, который был поврежден российскими обстрелами, в результате чего около 1900 потребителей остались без газа.
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