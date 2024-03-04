В Донецкой области 1900 абонентов без газоснабжения, специалисты облгаза восстанавливают газопровод

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
  •  65073 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
  •  103876 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
  •  105221 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  206301 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  271396 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  236600 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  258928 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  270835 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  211652 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  181270 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В Донецкой области 1900 абонентов без газоснабжения, специалисты облгаза восстанавливают газопровод

В Донецкой области 1900 абонентов без газоснабжения, специалисты облгаза восстанавливают газопровод

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 15:10  •  1486 просмотра

Read in English

В Покровске продолжаются ремонтные работы по восстановлению газопровода, который был поврежден российскими обстрелами, в результате чего около 1900 потребителей остались без газа.

Оперативную ликвидацию последствий обстрела армии рф в Покровске - устранение пожара, сварочные работы, восстановление газопровода - планируется полноценно завершить в течение этих суток.

Об этом передает УНН с ссылкой на главу Донецкой облгосадминистрации Вадима Филашкина.

В Покровске ликвидируют последствия вчерашнего обстрела - продолжаются ремонтные работы на газопроводе.

 - говорится в сообщении.

Контекст

За прошедшие сутки, из-за обстрела оккупантов была повреждена подземная газовая труба. Вследствие этого начался пожар на газопроводе, - в соответствии с этим около 1900 абонентов осталось без газоснабжения.

По данным начальника областной военной администрации последствия обстрела оперативно ликвидируют специалисты облгаза.

(Бригады Донецкоблгаза) устранили пожар и сейчас проводят сварочные работы для восстановления газопровода.

- информирует Вадим Филашкин.

По официальной информации ремонтные работы на газопроводе планируется завершить сегодня.

Напомним,

Шестеро гражданских получили ранения в результате ракетного обстрела в Покровском районе Донецкой области, еще один человек был ранен после того, как россияне выпустили ракету "Искандер-М".

В Донецкой области из-за ремонтных работ на магистральном водопроводе ограничили подачу воды для Краматорска, Славянска, Дружковки и Константиновки.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
9k720-iskander9К720 Искандер
kostiantynivkaКонстантиновка
kramatorskКраматорск
donetskДонецк
На Донеччині 1900 абонентів без газопостачання, фахівці облгазу відновлюють газогін
In Donetsk region, 1900 customers without gas supply, regional gas company specialists restore gas pipeline
Новости по теме

В Донецкой области 1900 абонентов без газоснабжения, специалисты облгаза восстанавливают газопровод

В Покровске продолжаются ремонтные работы по восстановлению газопровода, который был поврежден российскими обстрелами, в результате чего около 1900 потребителей остались без газа.

Война •   •  1486 просмотра
В Донецкой области 1900 абонентов без газоснабжения, специалисты облгаза восстанавливают газопровод

В лицее Ивано-Франковска подтвердили факт буллинга в отношении шестиклассника

Комиссия подтвердила факт буллинга в отношении шестиклассницы лицея №4 в Ивано-Франковске.

Общество •   •  1990 просмотра
В лицее Ивано-Франковска подтвердили факт буллинга в отношении шестиклассника

Украине за год удалось разминировать и вернуть в экономику 18 тыс. квадратных километров земель - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что благодаря усилиям по разминированию за прошлый год 18 000 квадратных километров ранее загрязненных украинских земель были очищены и возвращены к хозяйственному использованию.

Война •   •  2379 просмотра
Украине за год удалось разминировать и вернуть в экономику 18 тыс. квадратных километров земель - Шмыгаль

ДТП со смертью нацгвардейца: суд оставил под стражей Тандыра до 12 апреля

Апелляционный суд Киева оставил под стражей до 12 апреля судью Алексея Тандыра, которого обвиняют в убийстве нацгвардейца в результате ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Криминал и ЧП •   •  2079 просмотра
ДТП со смертью нацгвардейца: суд оставил под стражей Тандыра до 12 апреля

россияне сегодня в очередной раз ударили по Херсону, повредили учебное заведение - ГВА

Сегодня в результате российских обстрелов повреждено учебное заведение в Днепровском районе Херсона.

Война •   •  2639 просмотра
россияне сегодня в очередной раз ударили по Херсону, повредили учебное заведение - ГВА

С начала полномасштабного вторжения рф почти 2 000 украинских детей осиротели в результате боевых действий

Около двух тысяч детей остались сиротами из-за боевых действий в Украине с начала полномасштабного вторжения россии. Власти пытаются устроить этих детей в семейные формы воспитания.

Общество •   •  2850 просмотра
С начала полномасштабного вторжения рф почти 2 000 украинских детей осиротели в результате боевых действий

Глава МАГАТЭ планирует встретится с путиным на этой неделе, чтобы обсудить ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен обсудить с президентом россии владимиром путиным планы рф по Запорожской атомной электростанции.

Война •   •  6537 просмотра
Глава МАГАТЭ планирует встретится с путиным на этой неделе, чтобы обсудить ЗАЭС

Оккупанты предлагают "гумпомощь" пенсионерам на ВОТ за голоса на псевдовыборах президента рф

Оккупанты предлагают пенсионерам на оккупированных украинских территориях "гуманитарную помощь" за участие в псевдовыборах президента россии, чтобы завысить явку и легитимизировать оккупацию.

Война •   •  7224 просмотра
Оккупанты предлагают "гумпомощь" пенсионерам на ВОТ за голоса на псевдовыборах президента рф

Вскоре экспорт по морю достигнет 30 млн тонн заявив

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина вскоре достигнет 30 миллионов тонн экспорта зерна через Черноморский судоходный коридор.

Война •   •  7932 просмотра
Вскоре экспорт по морю достигнет 30 млн тонн заявив

На мобилизацию и не только: Шмыгаль озвучил, откуда возьмут деньги на новые потребности ВСУ

Премьер-министр заявил, что в этом году на оборонные нужды Украины понадобится дополнительное финансирование из-за интенсивности военных действий, и что правительство планирует продолжить аудит оборонных расходов.

Война •   •  7760 просмотра
На мобилизацию и не только: Шмыгаль озвучил, откуда возьмут деньги на новые потребности ВСУ