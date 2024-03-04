На Донеччині обмежили подачу води для чотирьох населених пунктів: що відомо
Київ • УНН
Водопостачання чотирьох міст Донецької області - Краматорська, Слов'янська, Дружківки та Костянтинівки - обмежено через ремонтні роботи на магістральному водогоні.
На Донеччині через ремонтні роботи на магістральному водопроводі обмежили подачу води для Краматорська, Слов’янська, Дружківки та Костянтинівки. Про це у понеділок, 4 березня, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
У зв'язку з ремонтними роботами на магістральному водогоні, скорочено подачу води на Краматорськ, Слов’янськ, Дружківку та Костянтинівку
За його словами, роботи розпочали сьогодні об 11:30 та планують закінчити завтра, 5 березня, до кінця доби.
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