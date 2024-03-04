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В Донецкой области ограничили подачу воды для четырех населенных пунктов: что известно

В Донецкой области ограничили подачу воды для четырех населенных пунктов: что известно

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 14:28  •  7330 просмотра

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Водоснабжение четырех городов Донецкой области - Краматорска, Славянска, Дружковки и Константиновки - ограничено из-за ремонтных работ на магистральном водопроводе.

В Донецкой области из-за ремонтных работ на магистральном водопроводе ограничили подачу воды для Краматорска, Славянска, Дружковки и Константиновки. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН

В связи с ремонтными работами на магистральном водопроводе, сокращена подача воды на Краматорск, Славянск, Дружковку и Константиновку

- написал Филашкин в соцсетях.

По его словам, работы начали сегодня в 11:30 и планируют закончить завтра, 5 марта, до конца суток.

россияне сбросили на Курахово КАБ мощностью 500 кг, за сутки обстреляли 9 населенных пунктов в Донецкой области - полиция4 марта 2024, 08:02 • 23526 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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На Донеччині обмежили подачу води для чотирьох населених пунктів: що відомо
Water supply to four settlements in Donetsk region limited: what is known
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