В Донецкой области ограничили подачу воды для четырех населенных пунктов: что известно

В Донецкой области из-за ремонтных работ на магистральном водопроводе ограничили подачу воды для Краматорска, Славянска, Дружковки и Константиновки. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

В связи с ремонтными работами на магистральном водопроводе, сокращена подача воды на Краматорск, Славянск, Дружковку и Константиновку - написал Филашкин в соцсетях.

По его словам, работы начали сегодня в 11:30 и планируют закончить завтра, 5 марта, до конца суток.

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