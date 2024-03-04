На Донеччині 1900 абонентів без газопостачання, фахівці облгазу відновлюють газогін
Київ • УНН
У Покровську тривають ремонтні роботи з відновлення газопроводу, який був пошкоджений російськими обстрілами, внаслідок чого близько 1900 споживачів залишилися без газу.
Оперативну ліквідацію наслідків обстрілу армії рф у Покровську - усунення пожежі, зварювальні роботи, відновлення газогону – планується повноцінно завершити впродовж цієї доби.
Про це передає УНН із посиланням на голову Донецької облдержадміністрації Вадима Філашкіна.
У Покровську ліквідують наслідки вчорашнього обстрілу - тривають ремонті роботи на газогоні.
Контекст
Минулої доби, через обстріл окупантів було пошкоджено підземну газову трубу. Внаслідок цього почалась пожежа на газогоні, - відповідно до цього близько 1900 абонентів залишилось без газопостачання.
За даними начальника обласної військової адміністрації наслідки обстрілу оперативно ліквідують фахівці облгазу.
(Бригади Донецькоблгазу) усунули пожежу та наразі проводять зварювальні роботи для відновлення газогону.
За офіційною інформацією ремонтні роботи на газогоні планується завершити сьогодні.
Нагадаємо
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