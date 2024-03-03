Ракетні атаки по Мирнограду й Покровську: кількість поранених збільшилась до шести
Київ • УНН
Шестеро цивільних отримали поранення внаслідок ракетного обстрілу в Покровському районі Донецької області, ще одна людина була поранена після того, як росіяни випустили ракету "Іскандер-М".
До шести збільшилась кількість поранених цивільних через ракетні обстріли Покровського району Донецької області. Про це повідомили в МВС України, передає УНН.
Шестеро людей зазнали поранень унаслідок російських обстрілів Покровського району
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За уточненням від МВС стало відомом про ще одного пораненого у Покровську, по якому росіяни близько 06:30 випустили ракету "Іскандер-М".
Уранці ворог атакував Покровськ. На цей час відомо про трьох поранених людей. Наразі поліцейські задокументували понад 60 руйнувань.
У МВС нагадали, що ще троє мешканців Покровського району були поранені у Мирнограді. По місту окупанти вдарили чотирма ракетами "С-300". Через що травми зазнали троє місцевих жителів: дві жінки 33 та 50 років, 37-річний чоловік.
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Раніше у прокуратурі Донецької області показали міста після ракетних обстрілів, та заявили що вони почали розслідувати атаки здійснені російськими військами по Мирнограду й Покровськ Донецької області, в результаті яких постраждали мирні жителі.