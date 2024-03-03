Ракетные атаки по Мирнограду и Покровску: количество раненых увеличилось до шести

До шести увеличилось количество раненых гражданских из-за ракетных обстрелов Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили в МВД Украины, передает УНН.

Шесть человек получили ранения в результате российских обстрелов Покровского района - сообщили правоохранители.

Детали

По уточнению от МВД стало известным о еще одном раненом в Покровске, по которому россияне около 06:30 выпустили ракету "Искандер-М".

Утром враг атаковал Покровск. В настоящее время известно о трех раненых людях. Сейчас полицейские задокументировали более 60 разрушений. - говорится в сообщении МВД.

В МВД напомнили, что еще трое жителей Покровского района были ранены в Мирнограде. По городу оккупанты ударили четырьмя ракетами "С-300". Из-за чего травмы получили трое местных жителей: две женщины 33 и 50 лет, 37-летний мужчина.

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Ранее в прокуратуре Донецкой области показали города после ракетных обстрелов, и заявили, что они начали расследовать атаки совершенные российскими войсками по Мирнограду и Покровску Донецкой области, в результате которых пострадали мирные жители.