Російські ракетні обстріли поранили п'ятьох цивільних у Мирнограді та Покровську на Донеччині

Прокурори фіксують наслідки ракетних атак ворога на Мирноград і Покровськ, де дістали поранення п’ятеро людей. Про це повідомили у прокуратурі Донецької області, передає УНН.

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Зазначається, що у ніч на 3 березня 2024 року збройні сили рф здійснили масовану ракетну атаку на Мирноград. По місту вгатили чотирма ракетами. За попередньою інформацію били з "С-300". Під приціл окупантів потрапив мікрорайон зі щільною житловою забудовою.

За уточненням від голови ОВА у Мирнограді пошкоджені 17 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, 2 заклади освіти, 2 крамниці й банк.

В результаті влучання засобів ураження по багатоквартирних будинках тілесних ушкоджень у своїх оселях зазнали троє мирних громадян - двоє жінок 33 і 50 років, а також 37-річний чоловік. Постраждалих доставлено до лікарні, де у них діагностовані мінно-вибухові травми, забої і поранення тіла. – повідомили у прокуратурі.

Ранком, близько 06:30 росіяни випустили ракеу "Іскандер-М" по Покровську. В епіцентрі вибухів також опинились житлові будинки.

Двоє жінок 24 та 52 років отримали осколкові поранення. – додали в прокуратурі.

Голова Донецької ОВА розповів, що через цю атаку у місті пошкоджені 9 багатоповерхівок, 3 приватні будинки й 2 заклади освіти.

За фактами обох атак розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях про порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Згідно з інформацією голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Окрім Мирнограду та Покровська цивільна інфраструктура через атаки росіян була понівечена й у Колодязях і Закітному, Лиманської громади. А також у Сівеську й Часовоярській громаді.

А у Богоявленці Вугледарської громади снарядами окупантів пошкоджене ще й сільгосппідприємство.

Нагадаємо

Ранком УНН писав, що окупанти зранку ракетами обстріляли один з житлових мікрорайонів Покровська, що на Донеччині. За даними тамтешньої МВА в місті пошкоджено житлові та приватні будинки, а також заклади освіти. Тоді про жертв не повідомлялось.