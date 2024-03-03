Російські ракетні обстріли поранили п'ятьох цивільних у Мирнограді та Покровську на Донеччині
Київ • УНН
Прокуратура України розслідує ракетні обстріли російськими військами міст Мирноград і Покровськ Донецької області, в результаті яких постраждали п'ятеро мирних жителів.
Прокурори фіксують наслідки ракетних атак ворога на Мирноград і Покровськ, де дістали поранення п’ятеро людей. Про це повідомили у прокуратурі Донецької області, передає УНН.
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Зазначається, що у ніч на 3 березня 2024 року збройні сили рф здійснили масовану ракетну атаку на Мирноград. По місту вгатили чотирма ракетами. За попередньою інформацію били з "С-300". Під приціл окупантів потрапив мікрорайон зі щільною житловою забудовою.
За уточненням від голови ОВА у Мирнограді пошкоджені 17 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, 2 заклади освіти, 2 крамниці й банк.
В результаті влучання засобів ураження по багатоквартирних будинках тілесних ушкоджень у своїх оселях зазнали троє мирних громадян - двоє жінок 33 і 50 років, а також 37-річний чоловік. Постраждалих доставлено до лікарні, де у них діагностовані мінно-вибухові травми, забої і поранення тіла.
Ранком, близько 06:30 росіяни випустили ракеу "Іскандер-М" по Покровську. В епіцентрі вибухів також опинились житлові будинки.
Двоє жінок 24 та 52 років отримали осколкові поранення.
Голова Донецької ОВА розповів, що через цю атаку у місті пошкоджені 9 багатоповерхівок, 3 приватні будинки й 2 заклади освіти.
За фактами обох атак розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях про порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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Згідно з інформацією голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
Окрім Мирнограду та Покровська цивільна інфраструктура через атаки росіян була понівечена й у Колодязях і Закітному, Лиманської громади. А також у Сівеську й Часовоярській громаді.
А у Богоявленці Вугледарської громади снарядами окупантів пошкоджене ще й сільгосппідприємство.
Нагадаємо
Ранком УНН писав, що окупанти зранку ракетами обстріляли один з житлових мікрорайонів Покровська, що на Донеччині. За даними тамтешньої МВА в місті пошкоджено житлові та приватні будинки, а також заклади освіти. Тоді про жертв не повідомлялось.