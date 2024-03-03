Ракетний обстріл Покровська: пошкоджені житлові будинки та два заклади освіти
Київ • УНН
Вранці ворожі снаряди пошкодили житлові будинки та навчальні заклади у житловому кварталі Покровська Донецької області.
Окупанти зранку ракетами обстріляли один з житлових мікрорайонів Покровська, що на Донеччині. Пошкоджено житлові та приватні будинки, а також заклади освіти. Минулося без постраждалих, повідомляє Покровська міська військова адміністрація, передає УНН.
Ворог продовжує завдавати ударів по житловим будинкам українців. Знову Покровськ опинився під ворожим обстрілом. Сьогодні зранку окупанти ракетами обстріляли один з житлових мікрорайонів міста. Пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, 3 приватних домогосподарства та 2 заклади освіти. На щастя, без загиблих.
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В адміністрації зазначають, що станом на 8 ранку до контактного центру вже надійшло близько 50 звернень щодо пошкоджень приміщень.
На місцях працюють всі екстрені служби, які обстежують будинки та допомагають мешканцям.
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