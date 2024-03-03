Ракетный обстрел Покровска: повреждены жилые дома и два учебных заведения
Киев • УНН
Утром вражеские снаряды повредили жилые дома и учебные заведения в жилом квартале Покровска Донецкой области.
Оккупанты утром ракетами обстреляли один из жилых микрорайонов Покровска, что в Донецкой области. Повреждены жилые и частные дома, а также учебные заведения. Прошло без пострадавших, сообщает Покровская городская военная администрация, передает УНН.
Враг продолжает наносить удары по жилым домам украинцев. Опять Покровск оказался под вражеским обстрелом. Сегодня утром оккупанты ракетами обстреляли один из жилых микрорайонов города. Повреждены 9 многоквартирных домов, 3 частных домохозяйства и 2 учебных заведения. К счастью, без погибших.
Детали
В администрации отмечают, что по состоянию на 8 утра в контактный центр уже поступило около 50 обращений о повреждениях помещений.
На местах работают все экстренные службы, которые обследуют дома и помогают жителям.
Напомним
Жителей Очаковской и Куцурубской общин ночью и утром атаковали армейцы рф. Прошло без пострадавших.
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Ракетный обстрел Покровска: повреждены жилые дома и два учебных заведения
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