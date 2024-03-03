Ракетный обстрел Покровска: повреждены жилые дома и два учебных заведения

Оккупанты утром ракетами обстреляли один из жилых микрорайонов Покровска, что в Донецкой области. Повреждены жилые и частные дома, а также учебные заведения. Прошло без пострадавших, сообщает Покровская городская военная администрация, передает УНН.

Враг продолжает наносить удары по жилым домам украинцев. Опять Покровск оказался под вражеским обстрелом. Сегодня утром оккупанты ракетами обстреляли один из жилых микрорайонов города. Повреждены 9 многоквартирных домов, 3 частных домохозяйства и 2 учебных заведения. К счастью, без погибших. - сообщили в МВА Покровска.

Детали

В администрации отмечают, что по состоянию на 8 утра в контактный центр уже поступило около 50 обращений о повреждениях помещений.

На местах работают все экстренные службы, которые обследуют дома и помогают жителям.

Напомним

Жителей Очаковской и Куцурубской общин ночью и утром атаковали армейцы рф. Прошло без пострадавших.

Артиллерийских и минометных ударов РФ за сутки подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины: Двуречная, Берестовое, Песчаное и другие. Под российскими авиаударами находились Берестовое и Купянск.