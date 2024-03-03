Ракетный обстрел Покровска: повреждены жилые дома и два учебных заведения

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  153041 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  192639 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  176314 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  206316 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  221692 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  179670 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  164873 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  161008 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  174105 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  172565 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Ракетный обстрел Покровска: повреждены жилые дома и два учебных заведения

Ракетный обстрел Покровска: повреждены жилые дома и два учебных заведения

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 07:46  •  5666 просмотра

Read in English

Утром вражеские снаряды повредили жилые дома и учебные заведения в жилом квартале Покровска Донецкой области.

Оккупанты утром ракетами обстреляли один из жилых микрорайонов Покровска, что в Донецкой области. Повреждены жилые и частные дома, а также учебные заведения. Прошло без пострадавших, сообщает Покровская городская военная администрация, передает УНН.

Враг продолжает наносить удары по жилым домам украинцев. Опять Покровск оказался под вражеским обстрелом. Сегодня утром оккупанты ракетами обстреляли один из жилых микрорайонов города. Повреждены 9 многоквартирных домов, 3 частных домохозяйства и 2 учебных заведения. К счастью, без погибших. 

- сообщили в МВА Покровска.

Детали

В администрации отмечают, что по состоянию на 8 утра в контактный центр уже поступило около 50 обращений о повреждениях помещений.

На местах работают все экстренные службы, которые обследуют дома и помогают жителям.

Напомним

Жителей Очаковской и Куцурубской общин ночью и утром атаковали армейцы рф. Прошло без пострадавших.

Артиллерийских и минометных ударов РФ за сутки подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины: Двуречная, Берестовое, Песчаное и другие. Под российскими авиаударами находились Берестовое и Купянск.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Ракетний обстріл Покровська: пошкоджені житлові будинки та два заклади освіти
Rocket attack on Pokrovsk: residential buildings and two educational institutions damaged
Новости по теме

Ракетный обстрел Покровска: повреждены жилые дома и два учебных заведения

Утром вражеские снаряды повредили жилые дома и учебные заведения в жилом квартале Покровска Донецкой области.

Война •   •  5666 просмотра
Ракетный обстрел Покровска: повреждены жилые дома и два учебных заведения

В ССО показали продуктивный рабочий день операторов дронов на Донецком направлении

Операторы беспилотников украинского спецназа обнаружили и уничтожили несколько российских целей в Донецке, в частности склад боеприпасов, БПЛА и ретрансляционную станцию, а также ликвидировали трех российских оккупантов.

Война •   •  6904 просмотра
В ССО показали продуктивный рабочий день операторов дронов на Донецком направлении

Бойцы 47 бригады показали как уничтожают оккупантов с помощью Bradley и ударных БпЛА на Авдеевском направлении

Бойцы 47-й бригады уничтожили группу российских оккупантов на Авдеевском направлении с помощью боевых машин пехоты "Брэдли" и ударных беспилотников, о чем свидетельствуют кадры, опубликованные на их Telegram-канале.

Война •   •  8890 просмотра
Бойцы 47 бригады показали как уничтожают оккупантов с помощью Bradley и ударных БпЛА на Авдеевском направлении

Николаевщина: россияне ударили по Очаковской и Куцурубской громаде из артиллерии и FPV-дронов

Ночью и утром российская армия атаковала две общины в прибрежной зоне. Мирных жителей накрыли артиллерийским огнем и атаковали беспилотниками, но сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  10186 просмотра
Николаевщина: россияне ударили по Очаковской и Куцурубской громаде из артиллерии и FPV-дронов

За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Харьковщины

За минувшие сутки российские военные обстреляли из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов в Харьковской области Украины, повредив здания, в том числе жилые дома и учебное заведение, о пострадавших не сообщается.

Война •   •  10746 просмотра
За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Харьковщины

Ученые обнаружили новый вид амазонской анаконды - самой большой змеи в мире

Исследователи открыли новый вид амазонской анаконды в Эквадоре, который отделился от своего ближайшего родственника 10 миллионов лет назад, но до сих пор выглядит почти идентично.

Новости Мира •   •  52043 просмотра
Ученые обнаружили новый вид амазонской анаконды - самой большой змеи в мире

В Сербии оппозиция добилась проведения повторных муниципальных выборов

Правящая партия Сербии согласилась провести новые муниципальные выборы в Белграде после протестов оппозиции относительно вероятных нарушений во время голосования на декабрьских выборах.

Новости Мира •   •  16169 просмотра
В Сербии оппозиция добилась проведения повторных муниципальных выборов

В Одессе обнаружили тело девятой жертвы вражеского обстрела

Девятая жертва была найдена мертвой под завалами после российского удара по многоэтажке в Одессе.

Общество •   •  29305 просмотра
В Одессе обнаружили тело девятой жертвы вражеского обстрела

На Сумщине за ночь и утро зафиксировали 35 взрывов

Сумская областная военная администрация сообщила о 35 взрывах в результате российских атак ночью и утром, включая удары беспилотников и обстрелы из минометов и реактивных систем залпового огня в нескольких приграничных населенных пунктах.

Война •   •  27773 просмотра
На Сумщине за ночь и утро зафиксировали 35 взрывов

Армия оккупантов нанесла 221 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области: есть погибший

За минувшие сутки российские военные совершили 221 обстрел 10 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего погиб один человек.

Война •   •  26440 просмотра
Армия оккупантов нанесла 221 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области: есть погибший