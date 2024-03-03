За добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів Харківщини
Київ • УНН
За минулу добу російські військові обстріляли з артилерії та мінометів понад 15 населених пунктів у Харківській області України, пошкодивши будівлі, в тому числі житлові будинки та навчальний заклад, про постраждалих не повідомляється.
Артилерійських та мінометних ударів РФ за добу зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Берестове, Піщане та інші. Під російськими авіаударами перебували Берестове та Куп'янськ. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Зазначається, що за добу Вовчанськ обстрілювали двічі:
- О 13:45 2 березня внаслідок обстрілу пошкоджень зазнав дах будинку.
- О 7:20 3 березня внаслідок обстрілу міста пошкоджена будівля закладу освіти;
О 20:50 2 березня під мінометним обстрілом опинилася Олександрівка Богодухівського району, там пошкоджений приватний будинок.
За даними Синєгубова, в обох населених пунктах поранених внаслідок атак немає.
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