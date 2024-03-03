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За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Харьковщины

За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Харьковщины

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 07:15  •  10799 просмотра

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За минувшие сутки российские военные обстреляли из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов в Харьковской области Украины, повредив здания, в том числе жилые дома и учебное заведение, о пострадавших не сообщается.

Артиллерийских и минометных ударов РФ за сутки подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины: Двуречная, Берестовое, Песчаное и другие. Под российскими авиаударами находились Берестово и Купянск. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за сутки Волчанск обстреливали дважды:

  • В 13:45 2 марта в результате обстрела повреждения получила крыша дома. 
  • В 7:20 3 марта в результате обстрела города повреждено здание учебного заведения;

В 20:50 2 марта под минометным обстрелом оказалась Александровка Богодуховского района, там поврежден частный дом.

По данным Синегубова, в обоих населенных пунктах раненых в результате атак нет.

На Сумщине за ночь и утро зафиксировали 35 взрывов3 марта 2024, 06:30 • 27811 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
bogodukhovБогодухов
berestoveБерестово
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
За добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів Харківщини
Russians shelled 15 settlements in Kharkiv region overnight
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За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Харьковщины

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