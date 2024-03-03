За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Харьковщины
Киев • УНН
За минувшие сутки российские военные обстреляли из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов в Харьковской области Украины, повредив здания, в том числе жилые дома и учебное заведение, о пострадавших не сообщается.
Артиллерийских и минометных ударов РФ за сутки подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины: Двуречная, Берестовое, Песчаное и другие. Под российскими авиаударами находились Берестово и Купянск. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Отмечается, что за сутки Волчанск обстреливали дважды:
- В 13:45 2 марта в результате обстрела повреждения получила крыша дома.
- В 7:20 3 марта в результате обстрела города повреждено здание учебного заведения;
В 20:50 2 марта под минометным обстрелом оказалась Александровка Богодуховского района, там поврежден частный дом.
По данным Синегубова, в обоих населенных пунктах раненых в результате атак нет.
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За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Харьковщины
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