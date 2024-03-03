За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Харьковщины

Артиллерийских и минометных ударов РФ за сутки подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины: Двуречная, Берестовое, Песчаное и другие. Под российскими авиаударами находились Берестово и Купянск. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за сутки Волчанск обстреливали дважды:

В 13:45 2 марта в результате обстрела повреждения получила крыша дома.

В 7:20 3 марта в результате обстрела города повреждено здание учебного заведения;

В 20:50 2 марта под минометным обстрелом оказалась Александровка Богодуховского района, там поврежден частный дом.

По данным Синегубова, в обоих населенных пунктах раненых в результате атак нет.

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