На Сумщине за ночь и утро зафиксировали 35 взрывов
Киев • УНН
Сумская областная военная администрация сообщила о 35 взрывах в результате российских атак ночью и утром, включая удары беспилотников и обстрелы из минометов и реактивных систем залпового огня в нескольких приграничных населенных пунктах.
Ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 35 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Юнаковская, Великописаревская, Шалыгинская, Есманьская, Дружбовская, Середино-Будская общины. В частности:
- Эсманская община: осуществлен удар FPV-дрона (1 взрыв).
- Великописаревская община: враг бил из минометов (10 взрывов).
- Дружбовская: зафиксированы удары вражеских КАБов (3 взрыва).
- Юнаковская община: осуществлены удары КАБ (2 взрыва).
- Середино-Будская община: россияне ударили из РСЗО (10 взрывов) и минометов (4 взрыва).
- Шалыгинская община: 3 мины сбросил враг на территорию громады.
- Юнаковская община: осуществлен удар FPV-дрона (2 взрыва).
Армия оккупантов нанесла 221 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области: есть погибший3 марта 2024, 06:21 • 26440 просмотров
На Сумщине за ночь и утро зафиксировали 35 взрывов
Сумская областная военная администрация сообщила о 35 взрывах в результате российских атак ночью и утром, включая удары беспилотников и обстрелы из минометов и реактивных систем залпового огня в нескольких приграничных населенных пунктах.
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