На Сумщині за ніч і ранок зафіксували 35 вибухів
Київ • УНН
Сумська обласна військова адміністрація повідомила про 35 вибухів внаслідок російських атак вночі та вранці, включаючи удари безпілотників та обстріли з мінометів і реактивних систем залпового вогню в кількох прикордонних населених пунктах.
Уночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Юнаківська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська громади. Зокрема:
- Есманська громада: здійснено удар FPV-дрона (1 вибух).
- Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів).
- Дружбівська: зафіксовано удари ворожих КАБів (3 вибухи).
- Юнаківська громада: здійснено удари КАБ (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (10 вибухів) та мінометів (4 вибухи).
- Шалигинська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.
- Юнаківська громада: здійснено удар FPV-дрона (2 вибухи).
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