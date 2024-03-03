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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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На Сумщині за ніч і ранок зафіксували 35 вибухів

Київ • УНН

 • 103394 перегляди

Сумська обласна військова адміністрація повідомила про 35 вибухів внаслідок російських атак вночі та вранці, включаючи удари безпілотників та обстріли з мінометів і реактивних систем залпового вогню в кількох прикордонних населених пунктах.

На Сумщині за ніч і ранок зафіксували 35 вибухів

Уночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.

Деталі

Обстрілів зазнали Юнаківська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська громади. Зокрема:

  • Есманська громада: здійснено удар FPV-дрона (1 вибух).
  • Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів).
  • Дружбівська: зафіксовано удари ворожих КАБів (3 вибухи).
  • Юнаківська громада: здійснено удари КАБ (2 вибухи).
  • Середино-Будська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (10 вибухів) та мінометів (4 вибухи).
  • Шалигинська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.
  • Юнаківська громада: здійснено удар FPV-дрона (2 вибухи).

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Лілія Подоляк

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