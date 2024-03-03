Миколаївщина: росіяни вдарили по Очаківській та Куцурубській громаді з артилерії та FPV-дронів
Київ • УНН
Вночі та вранці російська армія атакувала дві громади у прибережній зоні. Мирних мешканців накрили артилерійським вогнем та атакували безпілотниками, але повідомлень про жертви не надходило.
Мешканців Очаківської та Куцурубської громад вночі та зранку атакувати армійці рф. Минулось без постраждалих. Про ситуацію в регіоні розповів очільник Миколаївської ОВА, передає УНН.
Деталі
За інформацією районних військових адміністрацій окупанти атакували акваторію Очаківської громади учора, 2 березня, о 08:58 та сьогодні вночі, 3 березня, о 00:03. Крім того, на мешканців цієї громади ворог спрямував FPV-дрони й удень, 2 березня, о 12:15 та о 16:45. За даними Віталія Кіма постраждалих немає.
А ближче до опівночі під вогнем ворожої артилерії опинились населені пункти і берегова лінія Куцурубської громади. Там також минулось без людських жертв.
Росіяни вночі завдали ракетного удару по Дніпру – виникла пожежа03.03.24, 07:40 • 40701 перегляд