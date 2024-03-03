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Николаевщина: россияне ударили по Очаковской и Куцурубской громаде из артиллерии и FPV-дронов

Николаевщина: россияне ударили по Очаковской и Куцурубской громаде из артиллерии и FPV-дронов

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 07:20  •  10170 просмотра

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Ночью и утром российская армия атаковала две общины в прибрежной зоне. Мирных жителей накрыли артиллерийским огнем и атаковали беспилотниками, но сообщений о жертвах не поступало.

Жителей Очаковской и Куцурубской общин ночью и утром атаковали армейцы рф. Прошло без пострадавших. О ситуации в регионе рассказал глава Николаевской ОВА, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций оккупанты атаковали акваторию Очаковской громады вчера, 2 марта, в 08:58 и сегодня ночью, 3 марта, в 00:03. Кроме того, на жителей этой громады враг направил FPV-дроны и днем, 2 марта, в 12:15 и в 16:45. По данным Виталия Кима пострадавших нет.

А ближе к полуночи под огнем вражеской артиллерии оказались  населенные пункты и береговая линия Куцурубской громады. Там также обошлось без человеческих жертв.

Россияне ночью нанесли ракетный удар по Днепру - возник пожар3 марта 2024, 05:40 • 24854 просмотра

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Миколаївщина: росіяни вдарили по Очаківській та Куцурубській громаді з артилерії та FPV-дронів
Mykolaiv region: Russians attack Ochakivska and Kutsurubska communities with artillery and FPV drones
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Николаевщина: россияне ударили по Очаковской и Куцурубской громаде из артиллерии и FPV-дронов

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