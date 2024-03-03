Николаевщина: россияне ударили по Очаковской и Куцурубской громаде из артиллерии и FPV-дронов
Киев • УНН
Ночью и утром российская армия атаковала две общины в прибрежной зоне. Мирных жителей накрыли артиллерийским огнем и атаковали беспилотниками, но сообщений о жертвах не поступало.
Жителей Очаковской и Куцурубской общин ночью и утром атаковали армейцы рф. Прошло без пострадавших. О ситуации в регионе рассказал глава Николаевской ОВА, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций оккупанты атаковали акваторию Очаковской громады вчера, 2 марта, в 08:58 и сегодня ночью, 3 марта, в 00:03. Кроме того, на жителей этой громады враг направил FPV-дроны и днем, 2 марта, в 12:15 и в 16:45. По данным Виталия Кима пострадавших нет.
А ближе к полуночи под огнем вражеской артиллерии оказались населенные пункты и береговая линия Куцурубской громады. Там также обошлось без человеческих жертв.
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Николаевщина: россияне ударили по Очаковской и Куцурубской громаде из артиллерии и FPV-дронов
Ночью и утром российская армия атаковала две общины в прибрежной зоне. Мирных жителей накрыли артиллерийским огнем и атаковали беспилотниками, но сообщений о жертвах не поступало.
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