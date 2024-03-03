Российские ракетные обстрелы ранили пятерых гражданских в Мирнограде и Покровске в Донецкой области
Киев • УНН
Прокуратура Украины расследует ракетные обстрелы российскими войсками городов Мирноград и Покровск Донецкой области, в результате которых пострадали пятеро мирных жителей.
Прокуроры фиксируют последствия ракетных атак врага на Мирноград и Покровск, где получили ранения пять человек. Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в ночь на 3 марта 2024 года вооруженные силы рф осуществили массированную ракетную атаку на Мирноград. По городу ударили четырьмя ракетами. По предварительной информации били из "С-300". Под прицел оккупантов попал микрорайон с плотной жилой застройкой.
По уточнению от главы ОВА в Мирнограде повреждены 17 многоэтажек, 16 частных домов, 2 учебных заведения, 2 магазина и банк.
В результате попадания средств поражения по многоквартирным домам телесные повреждения в своих жилищах получили трое мирных граждан - две женщины 33 и 50 лет, а также 37-летний мужчина. Пострадавшие доставлены в больницу, где у них диагностированы минно-взрывные травмы, ушибы и ранения тела.
Утром, около 06:30 россияне выпустили ракету "Искандер-М" по Покровску. В эпицентре взрывов также оказались жилые дома.
Двое женщин 24 и 52 лет получили осколочные ранения.
Председатель Донецкой ОГА рассказал, что из-за этой атаки в городе повреждены 9 многоэтажек, 3 частных дома и 2 учебных заведения.
По фактам обеих атак начато досудебное расследование в уголовных производствах о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Дополнительно
Согласно информации председателя Донецкой ОГА Вадима Филашкина всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донетчины.
Кроме Мирнограда и Покровска гражданская инфраструктура из-за атак россиян была изуродована и в Колодязях и Закитном, Лиманской громады. А также в Сивеске и Часовоярской громаде.
А в Богоявленке Угледарской громады снарядами оккупантов повреждено еще и сельхозпредприятие.
Напомним
Утром УНН писал, что оккупанты утром ракетами обстреляли один из жилых микрорайонов Покровска, что в Донецкой области. По данным местной МВА в городе повреждены жилые и частные дома, а также учебные заведения. Тогда о жертвах не сообщалось.
Российские ракетные обстрелы ранили пятерых гражданских в Мирнограде и Покровске в Донецкой области
Прокуратура Украины расследует ракетные обстрелы российскими войсками городов Мирноград и Покровск Донецкой области, в результате которых пострадали пятеро мирных жителей.
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