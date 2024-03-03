Российские ракетные обстрелы ранили пятерых гражданских в Мирнограде и Покровске в Донецкой области

Прокуроры фиксируют последствия ракетных атак врага на Мирноград и Покровск, где получили ранения пять человек. Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь на 3 марта 2024 года вооруженные силы рф осуществили массированную ракетную атаку на Мирноград. По городу ударили четырьмя ракетами. По предварительной информации били из "С-300". Под прицел оккупантов попал микрорайон с плотной жилой застройкой.

По уточнению от главы ОВА в Мирнограде повреждены 17 многоэтажек, 16 частных домов, 2 учебных заведения, 2 магазина и банк.

В результате попадания средств поражения по многоквартирным домам телесные повреждения в своих жилищах получили трое мирных граждан - две женщины 33 и 50 лет, а также 37-летний мужчина. Пострадавшие доставлены в больницу, где у них диагностированы минно-взрывные травмы, ушибы и ранения тела. - сообщили в прокуратуре.

Утром, около 06:30 россияне выпустили ракету "Искандер-М" по Покровску. В эпицентре взрывов также оказались жилые дома.

Двое женщин 24 и 52 лет получили осколочные ранения. - добавили в прокуратуре.

Председатель Донецкой ОГА рассказал, что из-за этой атаки в городе повреждены 9 многоэтажек, 3 частных дома и 2 учебных заведения.

По фактам обеих атак начато досудебное расследование в уголовных производствах о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнительно

Согласно информации председателя Донецкой ОГА Вадима Филашкина всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донетчины.

Кроме Мирнограда и Покровска гражданская инфраструктура из-за атак россиян была изуродована и в Колодязях и Закитном, Лиманской громады. А также в Сивеске и Часовоярской громаде.

А в Богоявленке Угледарской громады снарядами оккупантов повреждено еще и сельхозпредприятие.

Напомним

Утром УНН писал, что оккупанты утром ракетами обстреляли один из жилых микрорайонов Покровска, что в Донецкой области. По данным местной МВА в городе повреждены жилые и частные дома, а также учебные заведения. Тогда о жертвах не сообщалось.