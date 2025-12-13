В Донецке должников заставляют идти на фронт - ЦНС

Во временно оккупированном Донецке людей с большими долгами заставляют подписывать контракты с минобороны рф, предлагая военную службу как "способ" списания задолженности. Об этом информирует УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Во временно оккупированном Донецке жители с большими кредитными обязательствами сталкиваются с прямыми предложениями, которые трудно назвать добровольными: вопрос погашения задолженности фактически сводится к подписанию контракта с минобороны рф

По информации ЦНС, в одном из таких случаев человеку с долгом почти в три миллиона рублей во время приема у судебных приставов открыто озвучили "вариант решения проблемы" - контракт на фронт сроком более года с перспективой списания долгов.

Отмечается, что подобные "консультации" давно перестали быть единичными.

В исполнительных службах сформировалась неофициальная практика, когда должников целенаправленно подталкивают к военной службе как "самому быстрому способу закрыть вопрос"