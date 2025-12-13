В Донецке должников заставляют идти на фронт - ЦНС
Киев • УНН
Во временно оккупированном Донецке людей с большими долгами заставляют подписывать контракты с минобороны рф, предлагая военную службу как "способ" списания задолженности. Об этом информирует УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Во временно оккупированном Донецке жители с большими кредитными обязательствами сталкиваются с прямыми предложениями, которые трудно назвать добровольными: вопрос погашения задолженности фактически сводится к подписанию контракта с минобороны рф
По информации ЦНС, в одном из таких случаев человеку с долгом почти в три миллиона рублей во время приема у судебных приставов открыто озвучили "вариант решения проблемы" - контракт на фронт сроком более года с перспективой списания долгов.
Отмечается, что подобные "консультации" давно перестали быть единичными.
В исполнительных службах сформировалась неофициальная практика, когда должников целенаправленно подталкивают к военной службе как "самому быстрому способу закрыть вопрос"
Речь идет не только о кредитах: аналогичные сценарии применяют и в отношении штрафов, пени или любых других финансовых обязательств, которые человек не способен погасить.
Напомним
На временно оккупированной Донетчине проводят военно-технические занятия для подростков, обучая их пользоваться оружием, дронами и тактическими действиями. Подростков ставят на ковер с муляжами автоматов, обучают накладывать турникеты, разбирать и собирать оружие, работать с дронами и отрабатывать базовые тактические действия.
