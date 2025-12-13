$42.270.00
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
15:26 • 15221 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
15:01 • 14330 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцы
13 декабря, 13:58 • 15049 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 14413 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 12087 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 13420 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 14249 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 12748 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВД
13 декабря, 08:44 • 13158 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
В Донецке должников заставляют идти на фронт - ЦНС

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Во временно оккупированном Донецке людей с большими долгами заставляют подписывать контракты с минобороны РФ, предлагая военную службу как способ списания задолженности. Это касается не только кредитов, но и штрафов и других финансовых обязательств.

В Донецке должников заставляют идти на фронт - ЦНС

Во временно оккупированном Донецке людей с большими долгами заставляют подписывать контракты с минобороны рф, предлагая военную службу как "способ" списания задолженности. Об этом информирует УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Во временно оккупированном Донецке жители с большими кредитными обязательствами сталкиваются с прямыми предложениями, которые трудно назвать добровольными: вопрос погашения задолженности фактически сводится к подписанию контракта с минобороны рф

- говорится в сообщении.

По информации ЦНС, в одном из таких случаев человеку с долгом почти в три миллиона рублей во время приема у судебных приставов открыто озвучили "вариант решения проблемы" - контракт на фронт сроком более года с перспективой списания долгов. 

Отмечается, что подобные "консультации" давно перестали быть единичными. 

В исполнительных службах сформировалась неофициальная практика, когда должников целенаправленно подталкивают к военной службе как "самому быстрому способу закрыть вопрос"

- сообщает Центр нацсопротивления.

Речь идет не только о кредитах: аналогичные сценарии применяют и в отношении штрафов, пени или любых других финансовых обязательств, которые человек не способен погасить.

Напомним

На временно оккупированной Донетчине проводят военно-технические занятия для подростков, обучая их пользоваться оружием, дронами и тактическими действиями. Подростков ставят на ковер с муляжами автоматов, обучают накладывать турникеты, разбирать и собирать оружие, работать с дронами и отрабатывать базовые тактические действия.

Вита Зеленецкая

