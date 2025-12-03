$42.340.08
Техніка
Соціальна мережа
Airbus A320 серії
TikTok
Bild

Підлітків Донеччини готують до війни - ЦНС

Київ • УНН

 • 28 перегляди

На тимчасово окупованій Донеччині проводять військово-технічні заняття для підлітків, навчаючи їх користуватися зброєю, дронами та тактичними діями. Ці заходи є системною мілітаризацією, що формує контрольований мобілізаційний резерв для довгострокових цілей рф.

Підлітків Донеччини готують до війни - ЦНС

У технікумах на тимчасово окупованій території Донеччини проводять військово-технічні заняття для підлітків, навчая їх користуватися зброєю, дронами та тактичним діям. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

У Донецькому гірничоелектромеханічному технікумі окупаційні структури організували військово-технічні заняття для студентів.

Підлітків ставлять на килим із муляжами автоматів, навчають накладати турнікети, розбирати й збирати зброю, працювати з дронами та відпрацьовувати базові тактичні дії. Формально це подають як "розвиток молоді" та "проєкт за підтримки росмолодёжи", але зміст і формат занять виходять за межі освітнього процесу

- пише Центр нацспротиву.

Джерела ЦНС повідомляють, що подібні навчання проводяться щонайменше в восьми технікумах на ТОТ Донеччини.

У окремих випадках куратори отримали вказівку "формувати ядро майбутніх інструкторів із числа найбільш дисциплінованих студентів".

"Ці заходи не є поодинокими або добровільними - це системна мілітаризація, що змінює зміст освіти та формує контрольований мобілізаційний резерв для довгострокових цілей рф", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

В окупованому Мелітополі в школах ввели предмет "Забезпечення безпеки та захист Батьківщини" замість "Захисту України". Під наглядом інструктора діти збирають і програмують ударні БпЛА, типові для російської армії. 

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Техніка
Мобілізація
Війна в Україні
Донецька область
Мелітополь