Подростков Донетчины готовят к войне - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированной Донетчине проводят военно-технические занятия для подростков, обучая их пользоваться оружием, дронами и тактическими действиями. Эти мероприятия являются системной милитаризацией, формирующей контролируемый мобилизационный резерв для долгосрочных целей РФ.
В техникумах на временно оккупированной территории Донецкой области проводят военно-технические занятия для подростков, обучая их пользоваться оружием, дронами и тактическим действиям. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Подробности
В Донецком горноэлектромеханическом техникуме оккупационные структуры организовали военно-технические занятия для студентов.
Подростков ставят на ковер с муляжами автоматов, учат накладывать турникеты, разбирать и собирать оружие, работать с дронами и отрабатывать базовые тактические действия. Формально это подают как "развитие молодежи" и "проект при поддержке росмолодежи", но содержание и формат занятий выходят за рамки образовательного процесса
Источники ЦНС сообщают, что подобные учения проводятся по меньшей мере в восьми техникумах на ВОТ Донецкой области.
В отдельных случаях кураторы получили указание "формировать ядро будущих инструкторов из числа наиболее дисциплинированных студентов".
"Эти мероприятия не являются единичными или добровольными - это системная милитаризация, изменяющая содержание образования и формирующая контролируемый мобилизационный резерв для долгосрочных целей РФ", - добавили в ЦНС.
Напомним
В оккупированном Мелитополе в школах ввели предмет "Обеспечение безопасности и защита Отечества" вместо "Защиты Украины". Под присмотром инструктора дети собирают и программируют ударные БПЛА, типичные для российской армии.
Образование на ВОТ превращается в конвейер дешевой рабочей силы - ЦНС25.11.25, 05:28 • 11231 просмотр