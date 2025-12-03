Подростков Донетчины готовят к войне - ЦНС

В техникумах на временно оккупированной территории Донецкой области проводят военно-технические занятия для подростков, обучая их пользоваться оружием, дронами и тактическим действиям. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Подробности

В Донецком горноэлектромеханическом техникуме оккупационные структуры организовали военно-технические занятия для студентов.

Подростков ставят на ковер с муляжами автоматов, учат накладывать турникеты, разбирать и собирать оружие, работать с дронами и отрабатывать базовые тактические действия. Формально это подают как "развитие молодежи" и "проект при поддержке росмолодежи", но содержание и формат занятий выходят за рамки образовательного процесса - пишет Центр нацсопротивления.

Источники ЦНС сообщают, что подобные учения проводятся по меньшей мере в восьми техникумах на ВОТ Донецкой области.

В отдельных случаях кураторы получили указание "формировать ядро будущих инструкторов из числа наиболее дисциплинированных студентов".

"Эти мероприятия не являются единичными или добровольными - это системная милитаризация, изменяющая содержание образования и формирующая контролируемый мобилизационный резерв для долгосрочных целей РФ", - добавили в ЦНС.

Напомним

В оккупированном Мелитополе в школах ввели предмет "Обеспечение безопасности и защита Отечества" вместо "Защиты Украины". Под присмотром инструктора дети собирают и программируют ударные БПЛА, типичные для российской армии.

