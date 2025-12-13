$42.270.00
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
15:26 • 15179 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
15:01 • 14293 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 15010 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 14371 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 12066 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 13396 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 14235 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 12735 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 13146 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Графіки відключень електроенергії
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 59171 перегляди
У Донецьку боржників примушують йти на фронт - ЦНС

Київ • УНН

 • 32 перегляди

У тимчасово окупованому Донецьку людей з великими боргами примушують підписувати контракти з міноборони рф, пропонуючи військову службу як спосіб списання заборгованості. Це стосується не лише кредитів, а й штрафів та інших фінансових зобов’язань.

У Донецьку боржників примушують йти на фронт - ЦНС

У тимчасово окупованому Донецьку людей із великими боргами змушують підписувати контракти з міноборони рф, пропонуючи військову службу як "спосіб" списання заборгованості. Про це інформує УНН з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

У тимчасово окупованому Донецьку мешканці з великими кредитними зобов’язаннями стикаються з прямими пропозиціями, які важко назвати добровільними: питання погашення заборгованості фактично зводиться до підписання контракту з міноборони рф

- йдеться у повідомленні.

За інформацією ЦНС, в одному з таких випадків людині з боргом майже у три мільйони рублів під час прийому у судових приставів відкрито озвучили "варіант вирішення проблеми" - контракт на фронт строком понад рік із перспективою списання боргів. 

Зазначається, що подібні "консультації" давно перестали бути поодинокими. 

У виконавчих службах сформувалася неофіційна практика, коли боржників цілеспрямовано підштовхують до військової служби як "найшвидшого способу закрити питання"

- повідомляє Центр нацспротиву.

Йдеться не лише про кредити: аналогічні сценарії застосовують і щодо штрафів, пені чи будь-яких інших фінансових зобов’язань, які людина не здатна погасити.

Нагадаємо

На тимчасово окупованій Донеччині проводять військово-технічні заняття для підлітків, навчаючи їх користуватися зброєю, дронами та тактичними діями. Підлітків ставлять на килим із муляжами автоматів, навчають накладати турнікети, розбирати й збирати зброю, працювати з дронами та відпрацьовувати базові тактичні дії.

росія вербує українських дітей до своєї армії прямо в школах на окупованих територіях - ЦПД10.12.25, 06:45 • 3601 перегляд

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецьк