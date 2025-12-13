У Донецьку боржників примушують йти на фронт - ЦНС
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Донецьку людей з великими боргами примушують підписувати контракти з міноборони рф, пропонуючи військову службу як спосіб списання заборгованості. Це стосується не лише кредитів, а й штрафів та інших фінансових зобов’язань.
У тимчасово окупованому Донецьку мешканці з великими кредитними зобов’язаннями стикаються з прямими пропозиціями, які важко назвати добровільними: питання погашення заборгованості фактично зводиться до підписання контракту з міноборони рф
За інформацією ЦНС, в одному з таких випадків людині з боргом майже у три мільйони рублів під час прийому у судових приставів відкрито озвучили "варіант вирішення проблеми" - контракт на фронт строком понад рік із перспективою списання боргів.
Зазначається, що подібні "консультації" давно перестали бути поодинокими.
У виконавчих службах сформувалася неофіційна практика, коли боржників цілеспрямовано підштовхують до військової служби як "найшвидшого способу закрити питання"
Йдеться не лише про кредити: аналогічні сценарії застосовують і щодо штрафів, пені чи будь-яких інших фінансових зобов’язань, які людина не здатна погасити.
Нагадаємо
На тимчасово окупованій Донеччині проводять військово-технічні заняття для підлітків, навчаючи їх користуватися зброєю, дронами та тактичними діями. Підлітків ставлять на килим із муляжами автоматів, навчають накладати турнікети, розбирати й збирати зброю, працювати з дронами та відпрацьовувати базові тактичні дії.
