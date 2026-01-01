В доме в Черкасской области взорвался газовый баллон, пострадали две женщины

Взрыв газового баллона в Черкасской области уничтожил жилой дом, две женщины получили ранения, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Чрезвычайное происшествие произошло 31 декабря вечером, в городе Городище. Там загорелся жилой дом: огонь охватил жилище и быстро распространялся.

Пострадала женщина 2006 г.р., у нее ожоги лица и рук, сейчас находится в больнице. А также женщина 1979 г.р., – ожоги лица, от госпитализации отказалась. Предварительная причина пожара – взрыв газового баллона - говорится в сообщении.

Напомним

В Броварах Киевской области один человек погиб, еще один госпитализирован из-за отравления угарным газом от генератора. Происшествие произошло в многоквартирном доме, где генератор работал в подвальном помещении.