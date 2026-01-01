У будинку на Черкащині вибухнув газовий балон, постраждали дві жінки

Вибух газового балону на Черкащині знищив житловий будинок, дві жінки отримали поранення, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Надзвичайна подія сталася 31 грудня надвечір, у місті Городище. Там загорівся житловий будинок: вогонь охопив оселю й швидко поширювався.

Постраждала жінка 2006 р.н, у неї опіки обличчя та рук, наразі знаходиться у лікарні. А також жінка 1979 р.н, – опіки обличчя, від госпіталізації відмовилася. Попередня причина пожежі – вибух газового балона - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Броварах на Київщині одна людина загинула, ще одну госпіталізовано через отруєння чадним газом від генератора. Подія сталася в багатоквартирному будинку, де генератор працював у підвальному приміщенні.