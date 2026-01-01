$42.350.03
49.790.06
ukenru
13:04 • 15683 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У будинку на Черкащині вибухнув газовий балон, постраждали дві жінки

Київ • УНН

 • 78 перегляди

На Черкащині 31 грудня у місті Городище вибух газового балона спричинив пожежу в житловому будинку. Дві жінки отримали опіки, одна з них госпіталізована.

У будинку на Черкащині вибухнув газовий балон, постраждали дві жінки

Вибух газового балону на Черкащині знищив житловий будинок, дві жінки отримали поранення, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Надзвичайна подія сталася 31 грудня надвечір, у місті Городище. Там загорівся житловий будинок: вогонь охопив оселю й швидко поширювався. 

Постраждала жінка 2006 р.н, у неї опіки обличчя та рук, наразі знаходиться у лікарні. А також жінка 1979 р.н, – опіки обличчя, від госпіталізації відмовилася. Попередня причина пожежі – вибух газового балона 

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Броварах на Київщині одна людина загинула, ще одну госпіталізовано через отруєння чадним газом від генератора. Подія сталася в багатоквартирному будинку, де генератор працював у підвальному приміщенні.

Антоніна Туманова

