В Днепре российский "крот" собирал для рф разведданные об оборонном предприятии - его задержали
Киев • УНН
Мужчина подозревается в том, что передавал рф координаты, схемы предприятия и данные о военнослужащих в Днепре. Его задержали и взяли под стражу без права внесения залога.
В Днепре задержали работника оборонного предприятия за сбор разведданных для россии. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора 21 сентября, пишет УНН.
Работнику одного из оборонных предприятий Днепра сообщили о подозрении в государственной измене, совершённой в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)
Суть дела
По данным следствия, "в 2026 году мужчина согласился сотрудничать с военнослужащим вооружённых сил рф и выполнял его задания по сбору информации об оборонных предприятиях и возможном расположении военнослужащих ВСУ и СБУ в Днепре".
"Подозреваемый собирал сведения о промышленной инфраструктуре города, отправлял представителю рф координаты, а также собственноручно изготовленные схемы с расположением зданий на территории предприятия военно-промышленного комплекса, где работал. Кроме того, передавал информацию о режиме работы и охране предприятия", - сообщили в ОГП.
Также, по данным ОГП, по заданию военнослужащего рф фигурант "проводил разведку относительно возможного пребывания украинских военнослужащих в одной из гостиниц Днепра".
Собранные данные мужчина, как сообщается, передавал представителю страны-агрессора через Telegram.
Действия правоохранителей
В сентябре 2026 года его задержали. Во время обысков, как указано, изъяли мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.
Подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.
Во Львове задержали российского "крота" за попытку диверсии на оборонном предприятии03.07.26, 12:24 • 16970 просмотров