В Днепре российский "крот" собирал для рф разведданные об оборонном предприятии - его задержали

В Днепре задержали работника оборонного предприятия за сбор разведданных для россии. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора 21 сентября, пишет УНН.

Работнику одного из оборонных предприятий Днепра сообщили о подозрении в государственной измене, совершённой в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины) - сообщили в ОГП.

Суть дела

По данным следствия, "в 2026 году мужчина согласился сотрудничать с военнослужащим вооружённых сил рф и выполнял его задания по сбору информации об оборонных предприятиях и возможном расположении военнослужащих ВСУ и СБУ в Днепре".

"Подозреваемый собирал сведения о промышленной инфраструктуре города, отправлял представителю рф координаты, а также собственноручно изготовленные схемы с расположением зданий на территории предприятия военно-промышленного комплекса, где работал. Кроме того, передавал информацию о режиме работы и охране предприятия", - сообщили в ОГП.

Также, по данным ОГП, по заданию военнослужащего рф фигурант "проводил разведку относительно возможного пребывания украинских военнослужащих в одной из гостиниц Днепра".

Собранные данные мужчина, как сообщается, передавал представителю страны-агрессора через Telegram.

Действия правоохранителей

В сентябре 2026 года его задержали. Во время обысков, как указано, изъяли мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

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