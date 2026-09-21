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У Дніпрі російський "кріт" збирав для рф розвіддані про оборонне підприємство - його затримали

Київ • УНН

 • 1020 перегляди

Чоловік підозрюється у тому, що передавав рф координати, схеми підприємства та дані про військових у Дніпрі. Його затримали й взяли під варту без застави.

У Дніпрі російський "кріт" збирав для рф розвіддані про оборонне підприємство - його затримали

У Дніпрі затримали працівника оборонного підприємства за збір розвідданих для росії. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора 21 вересня, пише УНН.

Працівнику одного з оборонних підприємств Дніпра повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)

- повідомили в ОГП.

Суть справи

За даними слідства, "у 2026 році чоловік погодився співпрацювати з військовослужбовцем збройних сил рф та виконував його завдання зі збору інформації про оборонні підприємства і можливе розташування військовослужбовців ЗСУ та СБУ в Дніпрі".

"Підозрюваний збирав відомості про промислову інфраструктуру міста, надсилав представнику рф координати, а також власноруч виготовлені схеми з розташуванням будівель на території підприємства військово-промислового комплексу, де працював. Крім того, передавав інформацію про режим роботи та охорону підприємства", - повідомили в ОГП.

Також, за даними ОГП, за завданням військовослужбовця рф фігурант "проводив розвідку щодо можливого перебування українських військовослужбовців в одному з готелів Дніпра".

Зібрані дані чоловік, як повідомляється, передавав представнику країни-агресора через Telegram.

Дії правоохоронців

У вересні 2026 року його затримали. Під час обшуків, як вказано, вилучили мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

У Львові затримали російського "крота" за спробу диверсії на оборонному підприємстві03.07.26, 12:24 • 16969 переглядiв

Юлія Шрамко

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