Во Львове задержали российского «крота» за попытку диверсии на оборонном предприятии

Во Львове задержали агента РФ, который пытался совершить диверсию с подрывом на оборонном предприятии в городе, сообщили в Службе безопасности Украины в пятницу, пишет УНН.

Служба безопасности предотвратила попытку РФ уничтожить технологический цех одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на западе Украины. По результатам упреждающих действий во Львове задержан российский агент, который готовил подрыв стратегического объекта - сообщили в СБУ.

Как выяснило расследование, "злоумышленник пытался совершить диверсию, замаскированную под короткое замыкание производственного оборудования во время рабочего процесса".

По замыслу фигуранта, по данным спецслужбы, дальнейшее возгорание должно было вызвать взрывы, которые якобы произошли из-за технической аварии на производстве.

Киберспециалисты СБУ предотвратили диверсию и "задержали агента после попытки совершить пожар в одном из цехов".

По материалам дела, задание рашистов выполнял завербованный врагом местный житель, которым руководили через брата, находящегося за границей и сотрудничающего со страной-агрессором.

"По указанию куратора из РФ агент устроился разнорабочим на предприятие ОПК. Впоследствии фигурант получил через своего брата от представителя российских спецслужб пошаговые указания по организации поджога и уничтожения секций с производственными мощностями", - рассказали в СБУ.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, "в конце декабря 2025 года сообщники подложили электроплиту под пневматический баллон высокого давления производственного оборудования. По их замыслу, это должно было вызвать пожар, который впоследствии привел бы к взрыву, остановке работы предприятия, срыву выполнения оборонных заказов и причинению значительного материального ущерба".

Во время обысков на месте происшествия, как отметили в СБУ, обнаружены доказательства совершения диверсии и личные вещи фигуранта.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Он находится под стражей, материалы дела уже направлены в суд. Также заочное подозрение в совершении преступления получил его брат, который скрывается от правосудия за границей.

Обоим пособникам врага грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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