В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: в городе заметили столб дыма

Взрыв прогремел в Днепре на фоне баллистической угрозы, передает УНН со ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.

Взрыв. Еще взрыв. В Днепре поднялся столб дыма - говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

Отметим, что вражеская атака на Днепр произошла за несколько часов до встречи российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, где должно обсуждаться прекращение войны в Украине.