В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: в городе заметили столб дыма
Киев • УНН
В Днепре прогремел взрыв, после чего поднялся столб дыма. Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического вооружения.
Взрыв прогремел в Днепре на фоне баллистической угрозы, передает УНН со ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.
Взрыв. Еще взрыв. В Днепре поднялся столб дыма
Ранее в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.
Отметим, что вражеская атака на Днепр произошла за несколько часов до встречи российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, где должно обсуждаться прекращение войны в Украине.