В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: в городе заметили столб дыма

12:08 • 18502 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40 • 18692 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14 • 31548 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
09:59 • 24890 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 41101 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 29033 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 66286 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 99433 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 57514 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 198847 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
На Покровском направлении - треть боев на фронте: карта от ГенштабаPhoto15 августа, 05:27 • 41079 просмотра
Саммит Трампа и путина: Reuters узнало о возможных договоренностях15 августа, 06:37 • 12424 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 70699 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?10:28 • 27475 просмотра
Для саммита на Аляске открыты "все варианты", включая то, что Трамп может внезапно уйти - CNN11:58 • 9420 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
11:14 • 31569 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?10:28 • 28214 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
09:48 • 41122 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 71458 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 198853 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 78968 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 162894 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 111689 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 128333 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 176867 просмотра
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: в городе заметили столб дыма

Киев • УНН

 • 672 просмотра

В Днепре прогремел взрыв, после чего поднялся столб дыма. Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического вооружения.

В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: в городе заметили столб дыма

Взрыв прогремел в Днепре на фоне баллистической угрозы, передает УНН со ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.

Взрыв. Еще взрыв. В Днепре поднялся столб дыма 

- говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

Трамп потребует от Путина безусловного прекращения огня и гарантий безопасности для Украины - глава МИД Франции14.08.25, 07:47 • 5850 просмотров

Отметим, что вражеская атака на Днепр произошла за несколько часов до встречи российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, где должно обсуждаться прекращение войны в Украине.

Антонина Туманова

ВойнаНовости Мира
Владимир Путин
Telegram
Аляска
Днепропетровская область
Днепр
Военно-воздушные силы Украины
Дональд Трамп
Украина