У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози: у місті помітили стовп диму

Київ • УНН

 • 544 перегляди

У Дніпрі пролунав вибух, після чого піднявся стовп диму. Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного озброєння.

У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози: у місті помітили стовп диму

Вибух пролунав у Дніпрі на тлі балістичної загрози, передає УНН із посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

Вибух. Ще вибух. У Дніпрі піднявся стовп диму 

- йдеться у повідомленні.

Раніше у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Трамп вимагатиме від путіна безумовного припинення вогню та гарантій безпеки для України - глава МЗС Франції14.08.25, 07:47 • 5850 переглядiв

Відзначимо, що ворожа атака на Дніпро відбулась за кілька годин до зустрічі російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа на Алясці, де має обговорюватись припинення війни в Україні.

Антоніна Туманова

