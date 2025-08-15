У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози: у місті помітили стовп диму
Київ • УНН
У Дніпрі пролунав вибух, після чого піднявся стовп диму. Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного озброєння.
Вибух пролунав у Дніпрі на тлі балістичної загрози, передає УНН із посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали.
Вибух. Ще вибух. У Дніпрі піднявся стовп диму
Раніше у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Відзначимо, що ворожа атака на Дніпро відбулась за кілька годин до зустрічі російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа на Алясці, де має обговорюватись припинення війни в Україні.