У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози: у місті помітили стовп диму

Вибух пролунав у Дніпрі на тлі балістичної загрози, передає УНН із посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

Вибух. Ще вибух. У Дніпрі піднявся стовп диму - йдеться у повідомленні.

Раніше у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Трамп вимагатиме від путіна безумовного припинення вогню та гарантій безпеки для України - глава МЗС Франції

Відзначимо, що ворожа атака на Дніпро відбулась за кілька годин до зустрічі російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа на Алясці, де має обговорюватись припинення війни в Україні.