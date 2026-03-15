В Днепре неизвестные в балаклавах избили судью и пытались ее похитить
Нападавшие с перцовым баллончиком нанесли женщине тяжелую травму головы возле ее дома. Муж потерпевшей помешал злоумышленникам силой посадить ее в авто.
В Днепре трое неизвестных в балаклавах напали на судью возле подъезда ее дома, жестоко избили ее и пытались похитить. Об этом сообщил Совет судей Украины, пишет УНН.
По предварительным данным, нападавшие приехали на автомобиле без номерных знаков. Они применили против женщины перцовый баллончик, нанесли ей тяжелую травму головы и пытались силой посадить в машину.
Попытку похищения удалось сорвать благодаря мужу потерпевшей, который вмешался в ситуацию. Судью госпитализировали, ее состояние оценивается как тяжелое.
В Совете судей Украины решительно осудили нападение и назвали его дерзким актом насилия в отношении представителя судебной власти. Там отметили, что это одно из самых жестоких нападений на судью за период полномасштабной войны.
В ведомстве призвали руководство Национальной полиции и Генерального прокурора взять расследование под личный контроль. Также Совет судей планирует инициировать усиление безопасности судей, в частности ограничение доступа к информации об их месте жительства и другим персональным данным, которые могут создавать риски для жизни и здоровья.
