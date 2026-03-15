В Днепре неизвестные в балаклавах избили судью и пытались ее похитить

$44.1650.96
ukenru
10:18 • 6100 просмотра
Киев ввел санкции против причастных к производству "Кометы" и "Орешника", а также паралимпийцев РФ
15 марта, 00:18 • 34438 просмотра
Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский - Трамп
14 марта, 18:43 • 40410 просмотра
ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины
14 марта, 18:22 • 35453 просмотра
Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов - СМИ
14 марта, 16:51 • 31726 просмотра
Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"Photo
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 51874 просмотра
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
14 марта, 13:14 • 49667 просмотра
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому
14 марта, 07:48 • 25711 просмотра
Зеленский после массированной атаки рф указал на потребность для Европы в производстве ракет против баллистикиPhotoVideo
Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 63464 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
13 марта, 12:53 • 90299 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
4.3м/с
25%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Государственный терроризм не сработает против Венгрии": Орбан ответил на письмо Ющенко15 марта, 03:18 • 10239 просмотра
Массированный ракетный удар по российскому Белгороду: в городе исчезли свет, вода и отопление15 марта, 03:53 • 6944 просмотра
Трамп говорит, что Иран готов к прекращению огня, но условия сделки "недостаточно хороши"15 марта, 04:26 • 8736 просмотра
ЦПД: Россия запустила масштабную кампанию по дискредитации Украины в Европе15 марта, 05:32 • 14808 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео10:00 • 5104 просмотра
публикации
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 51879 просмотра
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому14 марта, 13:14 • 49672 просмотра
Топ-10 рецептов полезных перекусов14 марта, 09:04 • 37311 просмотра
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановкиVideo13 марта, 20:08 • 47286 просмотра
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращатьсяPhoto13 марта, 16:17 • 51659 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джорджия Мелони
Ким Кардашьян
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Европа
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео10:00 • 5260 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 25047 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 32134 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 27635 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto13 марта, 12:24 • 41489 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Фильм
Нефть марки Brent
Социальная сеть

В Днепре неизвестные в балаклавах избили судью и пытались ее похитить

Киев • УНН

 • 1166 просмотра

Нападавшие с перцовым баллончиком нанесли женщине тяжелую травму головы возле ее дома. Муж потерпевшей помешал злоумышленникам силой посадить ее в авто.

В Днепре трое неизвестных в балаклавах напали на судью возле подъезда ее дома, жестоко избили ее и пытались похитить. Об этом сообщил Совет судей Украины, пишет УНН.

Подробности

По предварительным данным, нападавшие приехали на автомобиле без номерных знаков. Они применили против женщины перцовый баллончик, нанесли ей тяжелую травму головы и пытались силой посадить в машину.

Попытку похищения удалось сорвать благодаря мужу потерпевшей, который вмешался в ситуацию. Судью госпитализировали, ее состояние оценивается как тяжелое.

В Совете судей Украины решительно осудили нападение и назвали его дерзким актом насилия в отношении представителя судебной власти. Там отметили, что это одно из самых жестоких нападений на судью за период полномасштабной войны.

В ведомстве призвали руководство Национальной полиции и Генерального прокурора взять расследование под личный контроль. Также Совет судей планирует инициировать усиление безопасности судей, в частности ограничение доступа к информации об их месте жительства и другим персональным данным, которые могут создавать риски для жизни и здоровья.

Напал с ножом на военнослужащих ТЦК и СП: полиция Харькова сообщила о подозрении мужчине07.02.26, 15:09 • 5895 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Национальная полиция Украины
Днепр (город)