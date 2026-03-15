У Дніпрі невідомі в балаклавах побили суддю та намагалися її викрасти

Київ • УНН

 • 2060 перегляди

Нападники з перцевим балончиком завдали жінці важкої травми голови біля її будинку. Чоловік потерпілої завадив зловмисникам силоміць посадити її в авто.

У Дніпрі троє невідомих у балаклавах напали на суддю біля під’їзду її будинку, жорстоко побили її та намагалися викрасти. Про це повідомила Рада суддів України, пише УНН.

Деталі

За попередніми даними, нападники приїхали на автомобілі без номерних знаків. Вони застосували проти жінки перцевий балончик, завдали їй важкої травми голови та намагалися силоміць посадити в машину.

Спробу викрадення вдалося зірвати завдяки чоловікові потерпілої, який втрутився у ситуацію. Суддю госпіталізували, її стан оцінюють як тяжкий.

У Раді суддів України рішуче засудили напад і назвали його зухвалим актом насильства щодо представника судової влади. Там зазначили, що це один із найжорстокіших нападів на суддю за період повномасштабної війни.

У відомстві закликали керівництво Національної поліції та Генерального прокурора взяти розслідування під особистий контроль. Також Рада суддів планує ініціювати посилення безпеки суддів, зокрема обмеження доступу до інформації про їхнє місце проживання та інші персональні дані, які можуть створювати ризики для життя і здоров’я.

Напав з ножем на військовослужбовців ТЦК та СП: поліція Харкова повідомила про підозру чоловіку07.02.26, 15:09 • 5895 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Національна поліція України
Дніпро (місто)