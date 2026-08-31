В Дмитровке прощаются с главой общины Тарасом Дидычем — фото

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В Дмитровской общине Киевской области 31 августа прощаются с председателем Тарасом Дидычем, который погиб 28 августа в селе Мила в результате удара российского беспилотника и последующей детонации боеприпасов, передает УНН.

Детали

Тарас Дидыч погиб 28 августа во время российской атаки на склады в Бучанском районе Киевской области. В тот день в селе Мила в результате попадания беспилотника и детонации боеприпасов всего погибли 38 человек.

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Похороны председателя общины состоятся на местном кладбище в Дмитровке.

Дополнение

Прощание началось в 10:00 возле дома Тараса Дидыча в Дмитровке. Позже церемония продолжилась возле сельсовета, а в 11:30 — в церкви.

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Напомним

Тарас Дидыч погиб на месте ночной атаки рф на Киевскую область. Он возглавлял Дмитровскую общину более 30 лет.