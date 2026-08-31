В Дмитровке прощаются с главой общины Тарасом Дидычем — фото
Киев • УНН
Тарас Дидыч погиб 28 августа во время атаки рф на склады в Миле. Проститься с ним в Дмитровке пришли 31 августа.
В Дмитровской общине Киевской области 31 августа прощаются с председателем Тарасом Дидычем, который погиб 28 августа в селе Мила в результате удара российского беспилотника и последующей детонации боеприпасов, передает УНН.
Детали
Тарас Дидыч погиб 28 августа во время российской атаки на склады в Бучанском районе Киевской области. В тот день в селе Мила в результате попадания беспилотника и детонации боеприпасов всего погибли 38 человек.
Похороны председателя общины состоятся на местном кладбище в Дмитровке.
Дополнение
Прощание началось в 10:00 возле дома Тараса Дидыча в Дмитровке. Позже церемония продолжилась возле сельсовета, а в 11:30 — в церкви.
Напомним
Тарас Дидыч погиб на месте ночной атаки рф на Киевскую область. Он возглавлял Дмитровскую общину более 30 лет.