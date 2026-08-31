У Дмитрівці прощаються з головою громади Тарасом Дідичем - фото

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

У Дмитрівській громаді Київської області 31 серпня прощаються з головою Тарасом Дідичем, який загинув 28 серпня в селі Мила внаслідок удару російського безпілотника та подальшої детонації боєприпасів, передає УНН.

Деталі

Тарас Дідич загинув 28 серпня під час російської атаки на склади в Бучанському районі Київщини. Того дня, у селі Мила внаслідок влучання безпілотника та детонації боєприпасів загалом загинули 38 людей.

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Поховання голови громади відбудеться на місцевому кладовищі у Дмитрівці.

Доповнення

Прощання розпочалось о 10:00 біля будинку Тараса Дідича у Дмитрівці. Пізніше церемонія продовжилась біля сільської ради, а о 11:30 - у церкві.

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Нагадаємо

Тарас Дідич загинув на місці нічної атаки рф на Київщину. Він очолював Дмитрівську громаду понад 30 років.