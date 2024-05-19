Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
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Оккупант не достигает своей задачи: Зеленский о ситуации на фронте и действиях Сил обороны
Министр обороны Великобритании уверен, что Украина отразит российское наступление на Харьковщине
В Киеве и по всей Украине 20 мая будут отключать свет
Уже почти неделю в Новой Каледонии происходят протесты: в чем же причина беспорядков
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Беспилотник уничтожил точку пилотирования российских БПЛА в Волчанске
Иранские СМИ сообщают, что растет опасение, что с президентом что-то произошло "серьезное"
Генштаб: жесткие бои на Северском, Краматорском и Покровском направлениях, замедлено вс рф на Харьковском направлении
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
В Демократической Республике Конго сорвана попытка государственного переворота
Вооруженные силы Демократической Республики Конго предотвратили попытку государственного переворота, арестовав ответственных за неудачную попытку свержения президента Феликса Чисекеди.
Из-за вражеского обстрела в Харькове пострадали две женщины
Две женщины были ранены в Харькове в результате российского обстрела, который повредил кладбище, центральный парк, кинотеатр, ресторан и автомобили.
Оккупант не достигает своей задачи: Зеленский о ситуации на фронте и действиях Сил обороны
Украинские защитники закрепились на прочных позициях в Харьковской области, в то время как российские вооруженные силы не достигают своих целей, заявил президент Зеленский.
Министр обороны Великобритании уверен, что Украина отразит российское наступление на Харьковщине
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выразил уверенность в способности Украины отразить российское наступление на Харьковщине. Он призвал увеличить оборонные расходы в Европе для противодействия угрозе, которую представляет РФ.
В Киеве и по всей Украине 20 мая будут отключать свет
20 мая с 18:00 до 24:00 состоятся почасовые отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине, кроме объектов критической инфраструктуры, в связи с повреждениями, вызванными обстрелами, и необходимостью покрытия дефицита электроэнергии за счет импорта.
Уже почти неделю в Новой Каледонии происходят протесты: в чем же причина беспорядков
В Новой Каледонии вспыхнули беспорядки из-за изменений в избирательном законодательстве, которые, по мнению сторонников независимости, ослабят влияние местного населения, что привело к блокированию дорог, отмене авиарейсов и мобилизации 600 вооруженных жандармов.
В Одессе прогремел взрыв, вероятно - баллистика
В Одессе прогремел взрыв, вероятно вызванный баллистическими ракетами, что заставило власти призвать жителей города укрыться в укрытиях.
Беспилотник уничтожил точку пилотирования российских БПЛА в Волчанске
Государственная пограничная служба Украины уничтожила точку пилотирования российского БПЛА на Волчанском направлении с помощью беспилотника FPV, вычислив его местонахождение.
Иранские СМИ сообщают, что растет опасение, что с президентом что-то произошло "серьезное"
Вертолет президента Ирана Раиси потерпел крушение во время полета, что вызвало серьезное беспокойство относительно возможных травм и жертв.
Генштаб: жесткие бои на Северском, Краматорском и Покровском направлениях, замедлено вс рф на Харьковском направлении
На Северском, Краматорском и Покровском направлениях продолжаются ожесточенные бои, произошло более 90 боевых столкновений, украинские защитники стойко удерживают позиции, бьют врага и уничтожают его технику.