В Демократической Республике Конго сорвана попытка государственного переворота

В Конго накануне армии удалось предотвратить попытку государственного переворота, произошло несколько арестов. Об этом сообщил представитель армии в коротком выступлении на государственном телевидении. Отмечается, что попытку атаки можно было наблюдать на Facebook-странице оппозиционного правительства. Об этом передает УНН с ссылкой на ORF и Al Jazeera.

Детали

Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ДРК) заявили, что отбили попытку государственного переворота. Согласно заявлению представителя армии Сильвен Экенге в прямом эфире на государственном телевидении, участие в попытке государственного переворота принимали конголезские и "иностранные" боевики.

Силы обороны и безопасности могли немедленно подавить атаку на президентский дворец в столице страны Киншасе. При этом, как сообщается, «некоторые из переворотчиков и их лидер были „выведены из строя“.

Указывается, что три человека погибли в результате нападения на дом кандидата в парламент Виталя Камерхе в Киншасе. Злоумышленникам также удалось попасть в президентский дворец.

Одновременно с нападением на дом Камерхе велась прямая трансляция на Facebook-странице критика правительства Кристиана Маланги. На видео видно, как в президентском дворце вооруженные люди с флагами Заира.

Они сказали, что они из диаспоры и привезли с собой детей. Они также заявили, что хотят свергнуть президента Феликса Тшисекеди, и выступили против Камерхе.

Военный представитель ДР Конго заявил в телевизионном обращении, что виновные в неудачном захвате были арестованы.

Напомним,

В Германии будут судить подозреваемых в попытке переворота в кране.

Экс-президент Сьерра-Леоне Корома обвинен в государственной измене, связанной с попыткой неудачного переворота, произошедшего в ноябре 2023 года. Также власти Сьерра-Леоне выдвинули подобные обвинения еще 12-ом лицам, среди которых руководитель оппозиционной политической партии.