У Демократичній Республіці Конго зірвано спробу державного перевороту

У Конго напередодні армії вдалося запобігти спробі державного перевороту, відбулося кілька арештів. Про це повідомив речник армії у короткому виступі на державному телебаченні. Зазначається, що спробу атаки можна було спостерігати на Facebook-сторінці опозиційного уряду. Про це передає УНН із посиланням на ORF та Al Jazeera.

Деталі

Збройні сили Демократичної Республіки Конго (ДРК) заявили, що відбили спробу державного перевороту. Згідно з заявою речника армії Сільвен Екенге в прямому ефірі на державному телебаченні, участь у спробі державного перевороту брали конголезькі та "іноземні" бойовики.

Сили оборони та безпеки змогли негайно придушити атаку на президентський палац у столиці країни Кіншасі. При цьому, як повідомляється, "деякі із заколотників та їхній лідер були "виведені з ладу".

Вказуєься, що троє людей загинули в результаті нападу на будинок кандидата в парламент Віталя Камерхе в Кіншасі. Зловмисникам також вдалося потрапити до президентського палацу.

Одночасно з нападом на будинок Камерхе велася пряма трансляція на Facebook-сторінці критика уряду Крістіана Маланги. На відео видно, як у президентському палаці є озброєні люди з прапорами Заїру.

Вони сказали, що вони з діаспори і привезли з собою дітей. Вони також заявили, що хочуть скинути президента Фелікса Тшісекеді, і виступили проти Камерхе.

Військовий представник ДР Конго заявив у телевізійному зверненні, що винних у невдалому захопленні було заарештовано.

Нагадаємо

У Німеччині судитимуть підозрюваних у спробі перевороту в крані.

Екс-президент Сьєрра-Леоне Корома звинувачений у державній зраді, пов'язаній зі спробою невдалого перевороту, що стався в листопаді 2023 року. Також влада Сьєрра-Леоне висунула подібні звинувачення ще 12-ом особам, серед яких керівник опозиційної політичної партії.