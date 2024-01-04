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Колишньому президенту Сьєрра-Леоне пред'явлено звинувачення у причетності до "спроби державного перевороту"

Колишньому президенту Сьєрра-Леоне пред'явлено звинувачення у причетності до "спроби державного перевороту"

Київ • УНН

 • 33817 перегляди

Екс-президент Сьєрра-Леоне Корома звинувачений у державній зраді, пов'язаній зі спробою невдалого перевороту, що стався в листопаді 2023 року. Також влада Сьєрра-Леоне висунула подібні звинувачення ще 12-ом особам, серед яких керівник опозиційної політичної партії.

У середу, 3 січня, суд Сьєрра-Леоне висунув звинувачення колишньому президенту країни Ернесту Бай Коромі у "державній зраді та приховуванні державної зради". Крім Коромі, пред’явлено звинувачення ще 12 особам. Ідеться про їх ймовірний зв’язок з нападами, що сталися 26 листопада 2023 року в Фрітауні, столиці Сьєрра-Леоне.

Про це передає УНН із посиланням на Міжнародне радіо Франції.

Колишньому президенту було пред'явлено звинувачення в чотирьох злочинах, включаючи державну зраду і приховування державної зради

- йдеться в заяві уряду, підписаній міністром інформації Чернором А. Бахом.

Напередодні суд Сьєрра-Леоне висунув звинувачення дванадцяти підозрюваним у "спробі державного перевороту", в тому числі Амаду Койта, колишньому охоронцю експрезидента Ернеста Бай Короми.  За даними поліції, Амаду Койта мав велику кількість прихильників у соціальних мережах, де він критикував уряд діючого президента країни Джуліуса Маада Біо.

Ще одним обвинуваченим є Бай Махмуд Бангура, керівник опозиційної партії APC.

Однак у прес-релізі звинувачення, не розкриваються особи або статус інших десяти фігурантів. Втім повідомляється, що вони звинувачуються у "державній зраді, співучасті у державній зраді, переховуванні, пособництві та підбурюванні ворога".

Нагадаємо

Згідно з інформацією уряду Сьєрра-Леоне, 26 грудня 2023 року, у Фрітауні спалахнули збройні зіткнення. Повідомлялося про напад на військовий склад. В країні було запроваджено національну комендантську годину.

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Ігор Тележніков

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