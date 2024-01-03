Анкара на суботу анонсувала візит держсекретаря США Блінкена до Туреччини
Київ • УНН
Держсекретар США Блінкен планує відвідати Туреччину в суботу, що підтвердив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив, що держсекретар США Ентоні Блінкен у суботу відвідає Туреччину з візитом, пише УНН з посиланням на NTV Haber.
Дорогі друзі, суботня поїздка Блінкена відбудеться. (...) Так зараз планується, тож якщо не буде змін, він приїде до нас у гості
На уточнення, чи планує цього місяця президент Туреччини відвідати Вашингтон і Білий дім, голова МЗС країни сказав, що "у президента наразі не заплановано жодної поїздки". "Тож ми зараз не говоримо про подорожі", - зазначив він.
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