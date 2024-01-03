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Бывшему президенту Сьерра-Леоне предъявлено обвинение в причастности к "попытке государственного переворота"

Киев  •  УНН

03 январь 2024, 22:30  •  20252 просмотра

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Экс-президент Сьерра-Леоне Корома обвинен в государственной измене, связанной с попыткой неудачного переворота, произошедшего в ноябре 2023 года. Также власти Сьерра-Леоне выдвинули подобные обвинения еще 12-ом лицам, среди которых руководитель оппозиционной политической партии.

В среду, 3 января, суд Сьерра-Леоне выдвинул обвинения бывшему президенту страны Эрнесту Бай Короме в "государственной измене и сокрытии государственной измены". Кроме Короме, предъявлено обвинение еще 12 лицам. Речь идет об их предполагаемой связи с нападениями, произошедшими 26 ноября 2023 года в Фритауне, столице Сьерра-Леоне.

Об этом передает УНН сссылкой на Международное радио Франции. ссылкой на Международное радио Франции.

Бывшему президенту было предъявлено обвинение в четырех преступлениях, включая государственную измену и сокрытие государственной измены

- говорится в заявлении правительства, подписанном министром информации Чернором А. Бахом.

Накануне суд Сьерра-Леоне предъявил обвинения двенадцати подозреваемым в "попытке государственного переворота", в том числе Амаду Койта, бывшему охраннику экс-президента Эрнеста Бай Коромы.  По данным полиции, Амаду Койта имел большое количество сторонников в социальных сетях, где он критиковал правительство действующего президента страны Джулиуса Маада Био.

Еще одним обвиняемым является Бай Махмуд Бангура, руководитель оппозиционной партии APC.

Однако в пресс-релизе пресс-релизе обвинения, не раскрываются личности или статус других десяти фигурантов. Впрочем сообщается, что они обвиняются в "государственной измене, соучастии в государственной измене, укрывательстве, пособничестве и подстрекательстве врага".

Напомним,

Согласно информации правительства Сьерра-Леоне, 26 декабря 2023 года, во Фритауне вспыхнули вооруженные столкновения. Сообщалось о нападении на военный склад. В стране было введено введен национальный комендантский час.

Анкара на субботу анонсировала визит госсекретаря США Блинкена в Турцию03 январь 2024, 14:30 • 22949 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Колишньому президенту Сьєрра-Леоне пред'явлено звинувачення у причетності до "спроби державного перевороту"
Former President of Sierra Leone charged with involvement in "coup attempt"
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Бывшему президенту Сьерра-Леоне предъявлено обвинение в причастности к "попытке государственного переворота"

Экс-президент Сьерра-Леоне Корома обвинен в государственной измене, связанной с попыткой неудачного переворота, произошедшего в ноябре 2023 года. Также власти Сьерра-Леоне выдвинули подобные обвинения еще 12-ом лицам, среди которых руководитель оппозиционной политической партии.

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