Бывшему президенту Сьерра-Леоне предъявлено обвинение в причастности к "попытке государственного переворота"
Киев • УНН
Экс-президент Сьерра-Леоне Корома обвинен в государственной измене, связанной с попыткой неудачного переворота, произошедшего в ноябре 2023 года. Также власти Сьерра-Леоне выдвинули подобные обвинения еще 12-ом лицам, среди которых руководитель оппозиционной политической партии.
В среду, 3 января, суд Сьерра-Леоне выдвинул обвинения бывшему президенту страны Эрнесту Бай Короме в "государственной измене и сокрытии государственной измены". Кроме Короме, предъявлено обвинение еще 12 лицам. Речь идет об их предполагаемой связи с нападениями, произошедшими 26 ноября 2023 года в Фритауне, столице Сьерра-Леоне.
Об этом передает УНН сссылкой на Международное радио Франции. ссылкой на Международное радио Франции.
Бывшему президенту было предъявлено обвинение в четырех преступлениях, включая государственную измену и сокрытие государственной измены
Накануне суд Сьерра-Леоне предъявил обвинения двенадцати подозреваемым в "попытке государственного переворота", в том числе Амаду Койта, бывшему охраннику экс-президента Эрнеста Бай Коромы. По данным полиции, Амаду Койта имел большое количество сторонников в социальных сетях, где он критиковал правительство действующего президента страны Джулиуса Маада Био.
Еще одним обвиняемым является Бай Махмуд Бангура, руководитель оппозиционной партии APC.
Однако в пресс-релизе пресс-релизе обвинения, не раскрываются личности или статус других десяти фигурантов. Впрочем сообщается, что они обвиняются в "государственной измене, соучастии в государственной измене, укрывательстве, пособничестве и подстрекательстве врага".
Напомним,
Согласно информации правительства Сьерра-Леоне, 26 декабря 2023 года, во Фритауне вспыхнули вооруженные столкновения. Сообщалось о нападении на военный склад. В стране было введено введен национальный комендантский час.
Анкара на субботу анонсировала визит госсекретаря США Блинкена в Турцию03 январь 2024, 14:30 • 22949 просмотров
Бывшему президенту Сьерра-Леоне предъявлено обвинение в причастности к "попытке государственного переворота"
Экс-президент Сьерра-Леоне Корома обвинен в государственной измене, связанной с попыткой неудачного переворота, произошедшего в ноябре 2023 года. Также власти Сьерра-Леоне выдвинули подобные обвинения еще 12-ом лицам, среди которых руководитель оппозиционной политической партии.
Крымские партизаны сдали координаты военного завода рф
Крымские партизаны раскрыли координаты российского военного завода, производящего запчасти для боевых машин, призвав украинские войска нанести по нему удар в отместку за гибель мирных жителей.
Безуглая предложила части коллектива "Квартал 95" пойти добровольцами в ВСУ
Безуглая о скандальной шутке "Квартала 95": какой бы законной ни была деятельность, каким бы успешным шоу не было, вопрос уместности гастролей и стилистики выступлений лежит в морально-этической плоскости.
Международное сообщество требует прекратить атаки йеменских хуситов на судна в Красном море
Глобальная коалиция призывает хуситов прекратить атаки в Красном море, освободить пленных; США подчеркивают морскую безопасность, намекая на поддержку Ирана.
Враг нанес два удара по Харькову: есть информация о повреждении гражданской инфраструктуры
Российские удары ракетами С-300 по Харькову нанесли ущерб инфраструктуре, информации о жертвах нет.
Сумщина: армейцы рф обстреляли девять общин, есть раненые
Российские войска обстреляли Великописаревскую общину в Сумах, вызвав 184 взрыва; один мирный житель получил ранения.
В Харькове раздаются взрывы: оккупанты наносят удары из Белгорода
Российские войска нанесли удары по Харькову из-под Белгорода, используя систему С-300.
Как работает шведский "Archer" в Донецкой области
Украинские силы в Донецке используют шведские артиллерийские системы "Арчер" для точных ударов по российским войскам; Швеция подтвердила поставку восьми единиц.
Николаевщина: россияне обстреляли Снигиревку, ранен ребенок
В результате российских обстрелов в Снигиревке пострадали жители, в том числе ребенок; местные службы реагируют и проводят ремонтные работы.
Продвижение Формулы мира и укрепление поддержки Украины: Кулеба дал поручение руководителям всех посольств и генконсульств
Министр иностранных дел Украины Кулеба призывает украинских дипломатов усилить продвижение украинских нарративов и обеспечить высокое международное внимание к российской агрессии.