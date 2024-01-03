Бывшему президенту Сьерра-Леоне предъявлено обвинение в причастности к "попытке государственного переворота"

В среду, 3 января, суд Сьерра-Леоне выдвинул обвинения бывшему президенту страны Эрнесту Бай Короме в "государственной измене и сокрытии государственной измены". Кроме Короме, предъявлено обвинение еще 12 лицам. Речь идет об их предполагаемой связи с нападениями, произошедшими 26 ноября 2023 года в Фритауне, столице Сьерра-Леоне.

Об этом передает УНН сссылкой на Международное радио Франции. ссылкой на Международное радио Франции.

Бывшему президенту было предъявлено обвинение в четырех преступлениях, включая государственную измену и сокрытие государственной измены - говорится в заявлении правительства, подписанном министром информации Чернором А. Бахом.

Накануне суд Сьерра-Леоне предъявил обвинения двенадцати подозреваемым в "попытке государственного переворота", в том числе Амаду Койта, бывшему охраннику экс-президента Эрнеста Бай Коромы. По данным полиции, Амаду Койта имел большое количество сторонников в социальных сетях, где он критиковал правительство действующего президента страны Джулиуса Маада Био.

Еще одним обвиняемым является Бай Махмуд Бангура, руководитель оппозиционной партии APC.

Однако в пресс-релизе пресс-релизе обвинения, не раскрываются личности или статус других десяти фигурантов. Впрочем сообщается, что они обвиняются в "государственной измене, соучастии в государственной измене, укрывательстве, пособничестве и подстрекательстве врага".

Напомним,

Согласно информации правительства Сьерра-Леоне, 26 декабря 2023 года, во Фритауне вспыхнули вооруженные столкновения. Сообщалось о нападении на военный склад. В стране было введено введен национальный комендантский час.

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